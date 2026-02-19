LUTO

Rapper Lil Poppa morre dias após lançar nova música: 'Despedida precoce'

Causa da morte ainda não foi divulgada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:36

Rapper Lil Poppa Crédito: Divulgação

O cantor Lil Poppa, nome artístico de Janarious Mykel Wheeler, morreu aos 25 anos, nesta quarta-feira (18), segundo informações divulgadas pelo site TMZ. A causa da morte não foi informada até o momento.

De acordo com o Instituto Médico Legal da Flórida, o artista foi declarado morto às 11h23 no horário local (13h23 no horário de Brasília). A notícia pegou fãs de surpresa, especialmente porque o rapper seguia ativo nas redes sociais e na música até poucos dias atrás.

Natural de Jacksonville, na Flórida, Lil Poppa havia lançado na última sexta-feira (13) o single “Out of Town Bae”. O trabalho mais recente chegou às plataformas pouco antes da tragédia, ampliando ainda mais o impacto da notícia entre admiradores.

Nos Stories do Instagram, um dos últimos registros publicados mostrava o artista dentro de um carro, em um vídeo que permaneceu no ar por 24 horas.

Rapper Lil Poppa morre aos 25 anos 1 de 4

Ao longo da carreira, Lil Poppa construiu seu espaço na cena do rap com faixas como “Love & War”, “Mind Over Matter” e “Happy Tears”. Ele também chamou atenção na parceria “Eternal Living”, ao lado de Polo G. Em agosto, apresentou aos fãs o álbum “Almost Normal Again”.