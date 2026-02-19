Rapper Lil Poppa morre dias após lançar nova música: 'Despedida precoce'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:36
O cantor Lil Poppa, nome artístico de Janarious Mykel Wheeler, morreu aos 25 anos, nesta quarta-feira (18), segundo informações divulgadas pelo site TMZ. A causa da morte não foi informada até o momento.
De acordo com o Instituto Médico Legal da Flórida, o artista foi declarado morto às 11h23 no horário local (13h23 no horário de Brasília). A notícia pegou fãs de surpresa, especialmente porque o rapper seguia ativo nas redes sociais e na música até poucos dias atrás.
Natural de Jacksonville, na Flórida, Lil Poppa havia lançado na última sexta-feira (13) o single “Out of Town Bae”. O trabalho mais recente chegou às plataformas pouco antes da tragédia, ampliando ainda mais o impacto da notícia entre admiradores.
Nos Stories do Instagram, um dos últimos registros publicados mostrava o artista dentro de um carro, em um vídeo que permaneceu no ar por 24 horas.
Ao longo da carreira, Lil Poppa construiu seu espaço na cena do rap com faixas como “Love & War”, “Mind Over Matter” e “Happy Tears”. Ele também chamou atenção na parceria “Eternal Living”, ao lado de Polo G. Em agosto, apresentou aos fãs o álbum “Almost Normal Again”.
O cantor já tinha compromissos profissionais marcados para março, incluindo uma apresentação em Nova Orleans, no estado da Louisiana. Os planos agora ficam interrompidos por uma despedida precoce.