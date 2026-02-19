REALITY

Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Defesa da participante afirma que publicações com ofensas e ameaças já estão sendo registradas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:47

Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima esquentou fora da casa do Big Brother Brasil 26 e não foi por causa de prova ou paredão. A equipe de Milena usou as redes sociais da participante para divulgar um comunicado oficial após identificar uma série de ataques virtuais direcionados a ela.

Segundo a nota, algumas publicações ultrapassaram o limite da crítica e podem se enquadrar como crimes. Entre os conteúdos citados estão ofensas à honra, injúrias raciais e até ameaças. A defesa afirma que todo o material considerado ilícito está sendo documentado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação.

No texto, a equipe faz questão de diferenciar opinião de crime. De acordo com o comunicado, críticas fazem parte do jogo e não são alvo das medidas anunciadas. O foco, segundo eles, são manifestações que violam a legislação.

Ainda conforme a nota, o objetivo não é prejudicar autores de comentários, mas assegurar que a lei seja cumprida e que os ataques classificados como criminosos cessem. A equipe também reforçou que continuará monitorando as redes e que não hesitará em adotar as providências legais cabíveis.