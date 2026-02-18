REALITY

'Faltava clareza': O desabafo de Marcelo sobre o vídeo que gravou para o pai antes do BBB 26

Quinto eliminado do reality, médico conta que gravou mensagem antes do confinamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:36

Marcelo é o quinto eliminado do reality Crédito: Reprodução

A eliminação do Big Brother Brasil 26 trouxe à tona muito mais do que estratégia de jogo. Durante participação no tradicional Bate-Papo BBB, Marcelo, o quinto eliminado da temporada, abriu o coração e revelou uma decisão pessoal tomada antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do país.

O médico contou que gravou um vídeo destinado ao pai para falar, de forma direta, sobre sua sexualidade, assunto que, segundo ele, nunca havia sido aprofundado entre os dois. Embora o pai já tivesse uma percepção sobre sua orientação, faltava uma conversa clara. Marcelo explicou que sentiu necessidade de deixar essa mensagem registrada antes de se expor nacionalmente no reality.

O tema surgiu enquanto ele comentava sua aproximação com Breno dentro do programa. Durante o confinamento, os dois trocaram beijos, e Marcelo admitiu que viveu o momento com sentimentos mistos. Se, por um lado, queria se permitir, por outro carregava receios sobre como isso poderia impactar sua família.

Ainda assim, ele afirmou que decidiu não se privar. Disse que foi desafiador lidar com as próprias inseguranças, mas enxergou a experiência como um passo importante em sua trajetória pessoal. Sem arrependimentos, deixou claro que foi feliz no que viveu dentro da casa e que não faria diferente.