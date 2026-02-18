Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Faltava clareza': O desabafo de Marcelo sobre o vídeo que gravou para o pai antes do BBB 26

Quinto eliminado do reality, médico conta que gravou mensagem antes do confinamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:36

Marcelo é o quinto eliminado do reality Crédito: Reprodução

A eliminação do Big Brother Brasil 26 trouxe à tona muito mais do que estratégia de jogo. Durante participação no tradicional Bate-Papo BBB, Marcelo, o quinto eliminado da temporada, abriu o coração e revelou uma decisão pessoal tomada antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do país.

O médico contou que gravou um vídeo destinado ao pai para falar, de forma direta, sobre sua sexualidade, assunto que, segundo ele, nunca havia sido aprofundado entre os dois. Embora o pai já tivesse uma percepção sobre sua orientação, faltava uma conversa clara. Marcelo explicou que sentiu necessidade de deixar essa mensagem registrada antes de se expor nacionalmente no reality.

Leia mais

Imagem - Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Imagem - Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Imagem - Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

O tema surgiu enquanto ele comentava sua aproximação com Breno dentro do programa. Durante o confinamento, os dois trocaram beijos, e Marcelo admitiu que viveu o momento com sentimentos mistos. Se, por um lado, queria se permitir, por outro carregava receios sobre como isso poderia impactar sua família.

Marcelo (BBB 26)

BBB 26 - Marcelo (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marcelo (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marcelo (anjo) por Divulgação
Globo/Manoella Mello por Globo/Manoella Mello
Globo/Manoella Mello por Globo/Manoella Mello
Globo/Manoella Mello por Reprodução/Globo
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
BBB 26 - Marcelo (Paredão) por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Máquina do Poder no BBB 26: Alberto Cowboy ganha vantagem na formação do próximo Paredão

Juliano Floss elogia rival no BBB 26: 'Estou começando a não ter mais ranço'

Jonas Sulzbach revela no BBB 26 que fez cirurgias plásticas: 'Eita, como ele se plastifica'

BBB 26: Marcelo é eliminado no Paredão e fica devastado

Jordana e Milena batem boca e trocam xingamentos no BBB 26: 'Idiota, imbecil'

Ainda assim, ele afirmou que decidiu não se privar. Disse que foi desafiador lidar com as próprias inseguranças, mas enxergou a experiência como um passo importante em sua trajetória pessoal. Sem arrependimentos, deixou claro que foi feliz no que viveu dentro da casa e que não faria diferente.

Mas nem tudo foi leve no reencontro com o lado de fora. Durante o programa pós-eliminação, Marcelo assistiu a cenas inéditas em que colegas de confinamento comentavam sua postura no jogo. Ao ver as imagens envolvendo Maxiane e Marciele, a reação foi imediata: surpresa e impacto visível. “Estou chocado”, resumiu, ao perceber situações que desconhecia enquanto estava isolado.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) podem valer uma bolada

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) podem valer uma bolada

Imagem - Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Imagem - FOTOS: Famosos marcam presença no Camarote Expresso 2222 em noite de homenagem a Preta Gil

FOTOS: Famosos marcam presença no Camarote Expresso 2222 em noite de homenagem a Preta Gil

Tags:

Bbb Sexualidade Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Marcelo

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas