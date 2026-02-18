Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) podem valer uma bolada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:25
Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, e se você sentiu que o despertador tocou com uma vibe diferente, saiba que a culpa, ou a sorte, é da Lua. Ela acaba de entrar no signo de Peixes, fazendo a gente trocar a lógica fria por aquele "friozinho na barriga" da intuição.
Com o Sol se despedindo de Aquário e a Lua nadando em águas piscianas, o dia é um convite para o misticismo, a empatia e aquela fé que move montanhas (e bilhetes de loteria!). É o momento de ouvir aquela voz baixinha lá no fundo da mente. Só um aviso: cuidado para não se perder em devaneios e esquecer o pé na realidade. Quer saber se os astros estão conspirando a favor do seu bolso?
Confira o horóscopo completo e anote as dezenas que estão vibrando alto hoje:
