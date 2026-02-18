Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) podem valer uma bolada

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:25

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, e se você sentiu que o despertador tocou com uma vibe diferente, saiba que a culpa, ou a sorte, é da Lua. Ela acaba de entrar no signo de Peixes, fazendo a gente trocar a lógica fria por aquele "friozinho na barriga" da intuição.

Com o Sol se despedindo de Aquário e a Lua nadando em águas piscianas, o dia é um convite para o misticismo, a empatia e aquela fé que move montanhas (e bilhetes de loteria!). É o momento de ouvir aquela voz baixinha lá no fundo da mente. Só um aviso: cuidado para não se perder em devaneios e esquecer o pé na realidade. Quer saber se os astros estão conspirando a favor do seu bolso?

Confira o horóscopo completo e anote as dezenas que estão vibrando alto hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O momento pede silêncio. Sabe aquele desejo de ficar no seu canto? Respeite-o. No amor, a conexão hoje é de alma. No trabalho, prefira os bastidores e resolva o que está pendente sem fazer alarde. Sua intuição para sacar "mentiras sinceras" está afiadíssima.
  • Números da Sorte: 12, 29, 45

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • Amor e amizade estão andando de mãos dadas hoje. Estar entre pessoas queridas vai dar aquele up no seu relacionamento. No trabalho, os projetos em equipe fluem que é uma beleza, e sua sensibilidade vai ajudar a apagar incêndios entre colegas.
  • Números da Sorte: 7, 21, 54

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Atenção, geminiano: o trabalho pode tentar roubar a cena hoje. Tente deixar o crachá na porta antes de jantar com quem ama. No lado profissional, você está na vitrine. Use seu carisma, mas não prometa a lua se só puder entregar uma estrela.
  • Números da sorte: 10, 33, 48

  • Câncer (21/06 - 22/07)
    Seus horizontes estão se expandindo. No amor, que tal planejar um passeio ou um curso com o par? No trabalho, contatos com o exterior ou novos estudos estão muito favorecidos. Pense grande!
  • Números da sorte: 3, 19, 57

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O dia pede entrega e transformação. No trabalho, é uma ótima data para lidar com dinheiro dos outros, impostos ou heranças. Sua percepção para o que está "escondido" nos contratos está um raio-x.
  • Números da sorte: 8, 26, 41

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua no seu signo oposto, o outro é o seu espelho. Ouça mais e fale menos; a empatia vai desatar qualquer nó no relacionamento. Nas negociações, use sua precisão de sempre, mas sinta o "clima" emocional antes de assinar.
  • Números da sorte: 2, 14, 59

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O amor hoje se prova no café da manhã ou em um pequeno elogio. São as gentilezas do dia a dia que contam. No trabalho, a criatividade é sua melhor ferramenta para produzir mais. Ajude um colega e veja a energia voltar em dobro.
  • Números da sorte: 6, 25, 60

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sextou na quarta? Com a Lua em signo amigo, seu magnetismo está perigoso (no bom sentido!). O dia é de puro romance e diversão. No trabalho, projetos autorais e artísticos recebem um sopro de sorte. Arrisque-se!
  • Números da sorte: 5, 11, 23

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O agito lá fora pode esperar. Hoje o seu porto seguro é o seu lar. Um programa caseiro vai recarregar suas baterias. No trabalho, quem atua de casa ou com imóveis está com a faca e o queijo na mão. Estabilize sua base.
  • Números da sorte: 4, 22, 50

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Sua fala está mais doce e poética. Que tal mandar aquela mensagem carinhosa? No trabalho, as ideias estão borbulhando. É um dia excelente para aprender algo novo ou ensinar o que você sabe. Sua palavra tem poder de cura hoje.
  • Números da sorte: 1, 18, 36

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Pés no chão, aquariano! Você está buscando segurança e quem te ofereça estabilidade. No trabalho, foco total no orçamento. Organize suas contas, mas nada de gastar por impulso só porque está carente, hein?
  • Números da sorte: 15, 28, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A estrela do dia é você! Com a Lua no seu signo, suas emoções estão magnéticas e todo mundo vai notar o seu brilho. No trabalho, inicie aquele projeto que tem a sua cara. Confie na sua intuição, ela nunca te deixa na mão.
  • Números da sorte: 9, 20, 60

