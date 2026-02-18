ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (18) podem valer uma bolada

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:25

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, e se você sentiu que o despertador tocou com uma vibe diferente, saiba que a culpa, ou a sorte, é da Lua. Ela acaba de entrar no signo de Peixes, fazendo a gente trocar a lógica fria por aquele "friozinho na barriga" da intuição.

Com o Sol se despedindo de Aquário e a Lua nadando em águas piscianas, o dia é um convite para o misticismo, a empatia e aquela fé que move montanhas (e bilhetes de loteria!). É o momento de ouvir aquela voz baixinha lá no fundo da mente. Só um aviso: cuidado para não se perder em devaneios e esquecer o pé na realidade. Quer saber se os astros estão conspirando a favor do seu bolso?

Confira o horóscopo completo e anote as dezenas que estão vibrando alto hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O momento pede silêncio. Sabe aquele desejo de ficar no seu canto? Respeite-o. No amor, a conexão hoje é de alma. No trabalho, prefira os bastidores e resolva o que está pendente sem fazer alarde. Sua intuição para sacar "mentiras sinceras" está afiadíssima. Números da Sorte: 12, 29, 45

Touro (21/04 a 20/05)



Amor e amizade estão andando de mãos dadas hoje. Estar entre pessoas queridas vai dar aquele up no seu relacionamento. No trabalho, os projetos em equipe fluem que é uma beleza, e sua sensibilidade vai ajudar a apagar incêndios entre colegas. Números da Sorte: 7, 21, 54

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Atenção, geminiano: o trabalho pode tentar roubar a cena hoje. Tente deixar o crachá na porta antes de jantar com quem ama. No lado profissional, você está na vitrine. Use seu carisma, mas não prometa a lua se só puder entregar uma estrela.



Atenção, geminiano: o trabalho pode tentar roubar a cena hoje. Tente deixar o crachá na porta antes de jantar com quem ama. No lado profissional, você está na vitrine. Use seu carisma, mas não prometa a lua se só puder entregar uma estrela. Números da sorte: 10, 33, 48

Câncer (21/06 - 22/07)

Seus horizontes estão se expandindo. No amor, que tal planejar um passeio ou um curso com o par? No trabalho, contatos com o exterior ou novos estudos estão muito favorecidos. Pense grande!



Seus horizontes estão se expandindo. No amor, que tal planejar um passeio ou um curso com o par? No trabalho, contatos com o exterior ou novos estudos estão muito favorecidos. Pense grande! Números da sorte: 3, 19, 57

Leão (22/07 a 22/08)



O dia pede entrega e transformação. No trabalho, é uma ótima data para lidar com dinheiro dos outros, impostos ou heranças. Sua percepção para o que está "escondido" nos contratos está um raio-x. Números da sorte: 8, 26, 41

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo oposto, o outro é o seu espelho. Ouça mais e fale menos; a empatia vai desatar qualquer nó no relacionamento. Nas negociações, use sua precisão de sempre, mas sinta o "clima" emocional antes de assinar.



Com a Lua no seu signo oposto, o outro é o seu espelho. Ouça mais e fale menos; a empatia vai desatar qualquer nó no relacionamento. Nas negociações, use sua precisão de sempre, mas sinta o "clima" emocional antes de assinar. Números da sorte: 2, 14, 59

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O amor hoje se prova no café da manhã ou em um pequeno elogio. São as gentilezas do dia a dia que contam. No trabalho, a criatividade é sua melhor ferramenta para produzir mais. Ajude um colega e veja a energia voltar em dobro.



O amor hoje se prova no café da manhã ou em um pequeno elogio. São as gentilezas do dia a dia que contam. No trabalho, a criatividade é sua melhor ferramenta para produzir mais. Ajude um colega e veja a energia voltar em dobro. Números da sorte: 6, 25, 60

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sextou na quarta? Com a Lua em signo amigo, seu magnetismo está perigoso (no bom sentido!). O dia é de puro romance e diversão. No trabalho, projetos autorais e artísticos recebem um sopro de sorte. Arrisque-se!



Sextou na quarta? Com a Lua em signo amigo, seu magnetismo está perigoso (no bom sentido!). O dia é de puro romance e diversão. No trabalho, projetos autorais e artísticos recebem um sopro de sorte. Arrisque-se! Números da sorte: 5, 11, 23



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O agito lá fora pode esperar. Hoje o seu porto seguro é o seu lar. Um programa caseiro vai recarregar suas baterias. No trabalho, quem atua de casa ou com imóveis está com a faca e o queijo na mão. Estabilize sua base.

O agito lá fora pode esperar. Hoje o seu porto seguro é o seu lar. Um programa caseiro vai recarregar suas baterias. No trabalho, quem atua de casa ou com imóveis está com a faca e o queijo na mão. Estabilize sua base. Números da sorte: 4, 22, 50

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sua fala está mais doce e poética. Que tal mandar aquela mensagem carinhosa? No trabalho, as ideias estão borbulhando. É um dia excelente para aprender algo novo ou ensinar o que você sabe. Sua palavra tem poder de cura hoje.



Sua fala está mais doce e poética. Que tal mandar aquela mensagem carinhosa? No trabalho, as ideias estão borbulhando. É um dia excelente para aprender algo novo ou ensinar o que você sabe. Sua palavra tem poder de cura hoje. Números da sorte: 1, 18, 36

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Pés no chão, aquariano! Você está buscando segurança e quem te ofereça estabilidade. No trabalho, foco total no orçamento. Organize suas contas, mas nada de gastar por impulso só porque está carente, hein?



Pés no chão, aquariano! Você está buscando segurança e quem te ofereça estabilidade. No trabalho, foco total no orçamento. Organize suas contas, mas nada de gastar por impulso só porque está carente, hein? Números da sorte: 15, 28, 44