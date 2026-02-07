Diversão, amor e liberdade: 4 signos vão curtir o Carnaval 2026 ao máximo!

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 06:00
A folia em muitas cidades já começaram há muito tempo. Em Salvador, a rua já chama para colocar a fantasia pra jogo, beber e curtir ao lado de quem se ama, mas neste Carnaval, 4 signos vão curtir mais do que nunca.
Trânsitos astrais favoráveis estão ligados à diversão, ao amor e à liberdade, ligados às conexões humanas, que indicam experiências marcantes, viradas emocionais e momentos difíceis de esquecer. Confira os 4 signos que vão curtir o Carnaval ao máximo:
Os leoninos viverão um dos Carnavais mais intensos dos últimos anos em 2026. Com muito carisma e energia contagiante, o signo tende a chamar atenção naturalmente por onde passa, seja no bloco, no camarote ou em qualquer roda de amigos.
Os aquarianos terão um Carnaval fora do comum. Em 2026, o signo estará mais aberto a viver o inesperado, experimentar novas formas de diversão e se conectar com pessoas completamente diferentes do habitual.
Já é comum os sagitarianos amarem o Carnaval, mas em 2026 a experiência ganha um nível extra de emoção. O período favorece viagens, festas longas, novas amizades e aquela sensação deliciosa de liberdade absoluta.
Para os taurinos, o Carnaval de 2026 não será o mais agitado, mas inesquecível. O signo tende a viver experiências intensas ao prazer, ao afeto e às conexões profundas. Será que vem um amor de Carnaval por aí?