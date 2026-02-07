Acesse sua conta
O Universo faz a correção que faltava e muda definitivamente o rumo de 3 signos a partir de hoje (7 de fevereiro)

Decisões conscientes, encerramentos necessários e uma nova sensação de paz

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:00

Anjo, signos, transformação
Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

A partir deste sábado, 7 de fevereiro, três signos sentem algo raro e poderoso: a vida começa a fluir sem resistência. Situações que antes pareciam confusas ganham clareza, escolhas difíceis fazem sentido e a sensação de desordem emocional começa a desaparecer. O segredo desse alinhamento está em abandonar o que já não sustenta mais quem você se tornou.

Um recado impossível de ignorar chega do Universo para Câncer, Virgem, Aquário e Peixes hoje (7 de fevereiro)

Um recado impossível de ignorar chega do Universo para Câncer, Virgem, Aquário e Peixes hoje (7 de fevereiro)

Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Dinheiro responde a quem se impõe e muda o jogo para 3 signos a partir de agora

Dinheiro responde a quem se impõe e muda o jogo para 3 signos a partir de agora

Touro: Tudo começa a se encaixar quando você entende que continuar sofrendo não é mais uma opção. A partir de hoje, você assume o controle do próprio bem-estar e decide mudar o que precisa ser mudado, sem drama e sem culpa. O sentimento de segurança retorna quando você para de insistir em cenários que já não funcionam.

Dica cósmica: Escolher paz também é uma forma de força.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: O encaixe acontece quando você reconhece que se afastou do que te fazia sentir inteiro. A partir de hoje, fica claro que não é preciso provar nada para ninguém, apenas voltar ao caminho que faz sentido para você. A confiança retorna quando você assume a responsabilidade pela própria felicidade.

Dica cósmica: Voltar ao essencial é um ato de coragem.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Aquário: Tudo se organiza quando você percebe que até os erros tiveram propósito. A partir de hoje, as experiências difíceis deixam de pesar e passam a fazer sentido como parte da sua construção pessoal. A ansiedade diminui porque você finalmente entende que o tempo esteve trabalhando a seu favor.

Dica cósmica: Confie no processo que te trouxe até aqui.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

