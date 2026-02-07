ASTROLOGIA

O Universo faz a correção que faltava e muda definitivamente o rumo de 3 signos a partir de hoje (7 de fevereiro)

Decisões conscientes, encerramentos necessários e uma nova sensação de paz

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:00

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

A partir deste sábado, 7 de fevereiro, três signos sentem algo raro e poderoso: a vida começa a fluir sem resistência. Situações que antes pareciam confusas ganham clareza, escolhas difíceis fazem sentido e a sensação de desordem emocional começa a desaparecer. O segredo desse alinhamento está em abandonar o que já não sustenta mais quem você se tornou.

Touro: Tudo começa a se encaixar quando você entende que continuar sofrendo não é mais uma opção. A partir de hoje, você assume o controle do próprio bem-estar e decide mudar o que precisa ser mudado, sem drama e sem culpa. O sentimento de segurança retorna quando você para de insistir em cenários que já não funcionam.

Dica cósmica: Escolher paz também é uma forma de força.

Leão: O encaixe acontece quando você reconhece que se afastou do que te fazia sentir inteiro. A partir de hoje, fica claro que não é preciso provar nada para ninguém, apenas voltar ao caminho que faz sentido para você. A confiança retorna quando você assume a responsabilidade pela própria felicidade.

Dica cósmica: Voltar ao essencial é um ato de coragem.

Aquário: Tudo se organiza quando você percebe que até os erros tiveram propósito. A partir de hoje, as experiências difíceis deixam de pesar e passam a fazer sentido como parte da sua construção pessoal. A ansiedade diminui porque você finalmente entende que o tempo esteve trabalhando a seu favor.

Dica cósmica: Confie no processo que te trouxe até aqui.