Zilá e Janete batem boca por causa das terras do pai; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

Terras de Eliomar geram conflitos e problemas familiares na novela das sete

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:30

Clima tenso marca relação de Janete e Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Instagram

Em “Coração Acelerado”, a relação das irmãs Zilá (Leandra Leal) e Janete (Leticia Spiller), que já não era boa, só tem piorado. No capítulo deste sábado (7), as duas vão bater boca por causa das terras do pai, Eliomar (Stepan Nercessian).

Para piorar, Janete não fica muito contente ao encontrar Agrado (Isadora Cruz) na casa de Zilá. Além disso, ainda neste sábado, Adilson (Renato Livera) se aproxima de Walmir (Antonio Calloni). Ivana (Carol Duarte) gosta de Alaor (Marcos Caruso).

Lia alerta Leandro (David Junior) sobre o agravamento do estado de saúde de Júlia. Alaor se preocupa com o comportamento de Walmir na mesa de jogo. Com a ajuda de Cinara (Ramille), Zilá sabota a água de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), que acaba tendo um ataque de sonambulismo e procura Janete.