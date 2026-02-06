NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Walmir chega no fundo do poço, trai João Raul e é colocado para fora de casa pelo próprio filho

João Raul ficará decepcionado com atitude sorrateira do pai

Felipe Sena

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:13

João Raul descobre erro do pai em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

A relação entre pai e filho, João Raul (Filipe Bragança) e Walmir (Antonio Calloni) vai piorar em “Coração Acelerado”. Nos próximos capítulo, João Raul expulsará o pai de casa.

O vício de Walmir em jogos o levará a trair a confiança do próprio filho. Na trama, o pai de João Raul será encurralado por um credor devido a dívidas acumuladas em jogatinas. Sob ameaça, o grupo criminoso exige um pagamento simbólico e valioso: um dos troféus conquistados por João Raul em sua carreira musical, com o intuito de leiloá-lo na internet.

Pressionado e sem saída, Walmir cederá à chantagem e furtará o prêmio na calada da noite. Contudo, o plano falha quando Agrado (Isadora Cruz) presencia a entrega do objeto e decide revelar toda verdade ao cantor.

Walmir culpará Agrado por ser “enxerida” e vai alegar que recuperaria o troféu sem que o filho soubesse. No entanto, a reação de João Raul é de dor e decepção.

O galã implora que o pai aceite ajuda profissional e inicie um tratamento, oferecendo apoio integral na jornada de recuperação. “Eu vou estar com o senhor, vou apoiar em tudo, mas para de fingir que tá tudo bem, por favor. Aceita ajuda!”, dirá o jovem.

Walmir recusará ajuda, insistindo que não tem problema real. Diante da postura irredutível do pai, João Raul tomará uma decisão drástica e dolorosa: expulsá-lo de casa. O cantor dirá que ele só poderá retornar quando decidir encarar o vício de frente. As informações são do portal Notícias da TV.