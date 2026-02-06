Saiba o que Touro, Escorpião e Aquário devem fazer para o dinheiro render este mês (6 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:20
A sexta-feira chega com uma pergunta importante: você está aproveitando todas as chances de ganhar dinheiro ou está preso apenas ao básico? Com a Lua em Touro, a energia financeira pede versatilidade. É um dia excelente para quem quer diversificar investimentos, vender o que não usa mais ou negociar descontos e contratos.
Para os signos de Touro, Escorpião e Aquário, a intuição para negócios estará afiadíssima. Você conseguirá enxergar oportunidades onde os outros só veem problemas. Se há um contrato parado ou uma dívida a ser renegociada, aproveite o poder da palavra que a Lua em Touro te dá hoje. A negociação será fluida e as chances de chegar a um acordo vantajoso são enormes.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Não tenha medo de pesquisar. A energia de hoje é ótima para comparar preços e descobrir novos nichos de mercado. Sabe aquele "bico" ou projeto paralelo que você estava pensando em começar? O céu de hoje dá o impulso inicial. O dinheiro hoje flui através da informação: quem sabe mais, lucra mais.
Porém, um alerta: evite compras por impulso. A vontade de levar tudo o que vê pela frente pode ser grande, mas o foco deve ser em investimentos que tragam retorno ou facilitem sua vida. Use a cabeça antes de passar o cartão e veja sua estabilidade financeira crescer através da inteligência.