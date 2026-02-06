Acesse sua conta
Varal é coisa do passado: a moda agora é economizar 200 horas por ano e não depender mais do sol

Conheça o método que promete secar suas peças em cinco horas dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:00

Apesar de tradicional no Brasil, varal externo pode ser trocado por outras opções com alguns truques simples
Apesar de tradicional no Brasil, varal externo pode ser trocado por outras opções com alguns truques simples Crédito: Freepik

Se você corre para recolher a roupa sempre que o céu escurece, saiba que existe uma forma mais fácil de manter tudo limpo. A dependência do sol atrapalha o planejamento e consome uma energia desnecessária no cotidiano. Abandonar o varal externo é uma estratégia inteligente para quem busca praticidade.

Mudar para a secagem interna bem estruturada libera minutos preciosos do seu dia. Yamagata destaca que essa transição é essencial para quem deseja economizar 200 horas por ano.

Adeus ao vai e vem do varal

Antigamente, famílias grandes perdiam tempo movendo varais para aproveitar o sol. Agora, esse ciclo é finalizado muito rapidamente com técnicas de lavanderia eficientes, permitindo que você aproveite melhor a vida.

O segredo da secagem em cinco horas

A dúvida comum "As roupas vão ficar com mau cheiro se não secarem ao sol?" é resolvida com circulação de ar. O uso de desumidificadores acelera o processo e evita bactérias.

Por isso, garanta a secagem total em cinco horas para evitar problemas. O alvejante de oxigênio funciona como um aliado poderoso para manter as suas roupas sempre limpas e cheirosas.

Praticidade na hora de guardar tudo

Reduzir o tempo de dobra é o passo final para alcançar a chamada liberdade de investimento. A técnica consiste em manter roupas em cabides fixos dentro de um espaço discreto.

Ao enterrar a crença de que "as roupas devem ser estendidas no varal para secar", você ganha agilidade. O conceito de "Sem quebrar, sem mover" definitivamente resolve a bagunça da casa.

Você pode gostar também de saber por que arrumar a cama pela manhã pode melhorar sua saúde.

