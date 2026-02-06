CASA E JARDIM

Varal é coisa do passado: a moda agora é economizar 200 horas por ano e não depender mais do sol

Conheça o método que promete secar suas peças em cinco horas dentro de casa

Agência Correio

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:00

Apesar de tradicional no Brasil, varal externo pode ser trocado por outras opções com alguns truques simples Crédito: Freepik

Se você corre para recolher a roupa sempre que o céu escurece, saiba que existe uma forma mais fácil de manter tudo limpo. A dependência do sol atrapalha o planejamento e consome uma energia desnecessária no cotidiano. Abandonar o varal externo é uma estratégia inteligente para quem busca praticidade.

Mudar para a secagem interna bem estruturada libera minutos preciosos do seu dia. Yamagata destaca que essa transição é essencial para quem deseja economizar 200 horas por ano.

Adeus ao vai e vem do varal

Antigamente, famílias grandes perdiam tempo movendo varais para aproveitar o sol. Agora, esse ciclo é finalizado muito rapidamente com técnicas de lavanderia eficientes, permitindo que você aproveite melhor a vida.

O segredo da secagem em cinco horas

A dúvida comum "As roupas vão ficar com mau cheiro se não secarem ao sol?" é resolvida com circulação de ar. O uso de desumidificadores acelera o processo e evita bactérias.

Por isso, garanta a secagem total em cinco horas para evitar problemas. O alvejante de oxigênio funciona como um aliado poderoso para manter as suas roupas sempre limpas e cheirosas.

Praticidade na hora de guardar tudo

Reduzir o tempo de dobra é o passo final para alcançar a chamada liberdade de investimento. A técnica consiste em manter roupas em cabides fixos dentro de um espaço discreto.

Ao enterrar a crença de que "as roupas devem ser estendidas no varal para secar", você ganha agilidade. O conceito de "Sem quebrar, sem mover" definitivamente resolve a bagunça da casa.