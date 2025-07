ROTINA MATINAL

Por que arrumar a cama pela manhã pode melhorar sua saúde

Pequeno hábito, grandes benefícios: como essa tarefa simples impacta seu bem-estar.

Você faz parte do time que arruma a cama assim que acorda ou do grupo que acha isso perda de tempo? Seja qual for o seu lado, a ciência tem algo a dizer sobre esse hábito aparentemente simples — e ele pode influenciar seu humor, produtividade e até a qualidade do seu sono.