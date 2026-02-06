TELEVISÃO

Christina Rocha reage à saída do Casos de Família da grade diária do SBT

Programa deixa as tardes de segunda a sexta e passa a ser exibido apenas aos sábados

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 22:20

Christina Rocha Crédito: Divulgação

A decisão do SBT de retirar o Casos de Família da grade diária não foi bem recebida por Christina Rocha. Aos 68 anos, a apresentadora demonstrou desconforto ao comentar a mudança, que tira o programa das tardes de segunda a sexta e o reposiciona como atração semanal aos sábados.

Christina Rocha anunciou que o SBT decidiu retirar #CasosDeFamília da grade diária a partir de segunda-feira. O programa passará a ser exibido apenas aos sábados, com estreia marcada para o dia 21. Em vídeo, ela deixou claro que não está feliz. pic.twitter.com/xOv00rlaoW — eplay (@forumeplay) February 6, 2026

A reação veio após a comunicadora ser informada pela direção artística da emissora sobre a reformulação. Em postagem nas redes sociais, Christina apareceu visivelmente abatida e não escondeu o sentimento em relação à decisão. “Feliz eu não estou, obviamente, né?”, disse, de forma direta. Ela também destacou o bom desempenho da atração, que vinha registrando números positivos de audiência, mas preferiu não se aprofundar. “Estou surpresa, porque a nossa audiência é muito boa. Mas é a nova fase do SBT, né? Testar aqui, testar ali. Enfim, por enquanto, prefiro falar só isso. Depois vocês vão saber todos os detalhes.”

Com a mudança, o SBT passa a exibir a novela Meu Coração É Teu no horário das tardes a partir da próxima segunda-feira, dia 9. Já o Casos de Família retorna à programação no dia 21 de fevereiro, aos sábados, logo após o Eita Lucas!.