Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Christina Rocha reage à saída do Casos de Família da grade diária do SBT

Programa deixa as tardes de segunda a sexta e passa a ser exibido apenas aos sábados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 22:20

Christina Rocha
Christina Rocha Crédito: Divulgação

A decisão do SBT de retirar o Casos de Família da grade diária não foi bem recebida por Christina Rocha. Aos 68 anos, a apresentadora demonstrou desconforto ao comentar a mudança, que tira o programa das tardes de segunda a sexta e o reposiciona como atração semanal aos sábados.

A reação veio após a comunicadora ser informada pela direção artística da emissora sobre a reformulação. Em postagem nas redes sociais, Christina apareceu visivelmente abatida e não escondeu o sentimento em relação à decisão. “Feliz eu não estou, obviamente, né?”, disse, de forma direta. Ela também destacou o bom desempenho da atração, que vinha registrando números positivos de audiência, mas preferiu não se aprofundar. “Estou surpresa, porque a nossa audiência é muito boa. Mas é a nova fase do SBT, né? Testar aqui, testar ali. Enfim, por enquanto, prefiro falar só isso. Depois vocês vão saber todos os detalhes.”

Christina Rocha

Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais
1 de 12
Christina Rocha por Reprodução | Redes Sociais

Com a mudança, o SBT passa a exibir a novela Meu Coração É Teu no horário das tardes a partir da próxima segunda-feira, dia 9. Já o Casos de Família retorna à programação no dia 21 de fevereiro, aos sábados, logo após o Eita Lucas!.

Apesar da alteração, o programa atravessa um dos seus melhores momentos recentes na emissora. Consolidado como um dos conteúdos mais assistidos da programação diária, o Casos de Família segue como uma aposta forte do canal, agora dentro de uma estratégia que busca testar novos formatos e horários para a atração.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo aposta em dois temas para comemorar os 8 anos das filhas gêmeas

Ivete Sangalo aposta em dois temas para comemorar os 8 anos das filhas gêmeas

Imagem - Alinne Rosa prepara homenagem a Lula no desfile do Bloco O Vale

Alinne Rosa prepara homenagem a Lula no desfile do Bloco O Vale

Imagem - BBB 26: Ex de Jonas, Mari Gonzalez deixa de seguir Babu, Juliano Floss e Ana Paula Renault

BBB 26: Ex de Jonas, Mari Gonzalez deixa de seguir Babu, Juliano Floss e Ana Paula Renault

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens