Discussão entre Samira e Jordana no BBB 26 quase acaba em agressão após Duelo de Risco

Clima esquenta na sala da casa depois da dinâmica ao vivo e sisters protagonizam discussão diante dos aliados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:32

Samira e Jordana batem boca após o Duelo de Risco Crédito: Reprodução/TV Globo

O Duelo de Risco exibido na noite desta sexta-feira, 6, deixou marcas no convívio da casa do BBB 26. Logo após a dinâmica, Samira e Jordana se envolveram em uma discussão intensa na sala, elevando a tensão entre os participantes e evidenciando as rivalidades que vêm se desenhando às vésperas do próximo Paredão.

Durante a atividade, os brothers e sisters precisaram indicar quem gostariam de enfrentar na berlinda e definir o escolhido com um adjetivo. Samira apontou Jordana como alvo, classificando a rival como falsa. Na sequência, Jordana devolveu a escolha e chamou a brasiliense de falsa e hipócrita, o que deu início ao desentendimento.

Já fora da dinâmica, Samira se mostrou incomodada com a postura da adversária e rebateu as acusações, afirmando que não havia provocado a situação. Jordana, por sua vez, elevou o tom e acusou a sister de comentar sobre diferentes participantes ao longo do jogo, questionando sua coerência dentro da casa.

A troca de farpas foi acompanhada por outros confinados, que observaram o embate sem interferir diretamente. O episódio reforça o clima de divisão no BBB 26 e indica que a formação do próximo Paredão pode aprofundar ainda mais os conflitos entre os grupos.

