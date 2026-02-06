Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aviso para Peixes, Câncer e Virgem: O segredo para desligar a mente e evitar a ansiedade hoje (6 de fevereiro)

Aprenda rituais simples para acalmar os pensamentos e garantir o bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:23

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira promete ser agitada, mas isso traz um desafio: como desligar a mente no final do dia? A Lua em Touro é mestre em nos manter alertas, curiosos e, às vezes, ansiosos com o excesso de informação. Se você já acordou sentindo que mil pensamentos estão disputando espaço na sua cabeça, saiba que você não está sozinho.

Para garantir que o seu bem-estar não fique em segundo plano, é fundamental estabelecer filtros. Com o Sol em Aquário e a Lua em Touro, o sistema nervoso fica mais sensível. Signos como Peixes, Câncer e Virgem podem sentir essa agitação de forma mais intensa, refletindo em cansaço mental ou até dificuldade para dormir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte de hoje (6 de fevereiro): decisões certeiras ganham força e o dia favorece quem age com atenção aos detalhes

Mercúrio em Peixes muda o jogo e a vida começa a ficar mais fácil para 5 signos a partir de hoje (6 de fevereiro)

Depois de um período difícil, o isolamento acaba e 3 signos deixam a solidão para trás a partir de hoje (6 de fevereiro)

Hoje (6 de fevereiro), os signos percebem quem realmente escuta, respeita limites e entende os silêncios

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

A solução para hoje é o movimento consciente. Se a cabeça não para, coloque o corpo para agir de forma leve: uma caminhada, uma dança na sala ou até um alongamento focado na respiração. Ouvir podcasts educativos ou ler algo leve também ajuda a canalizar a curiosidade geminiana sem sobrecarregar o emocional.

À noite, o silêncio será seu melhor amigo. Tente fazer um "detox" digital pelo menos uma hora antes de deitar. O Universo pede que você aprenda a filtrar o que consome. Use o poder da fala para desabafar com alguém de confiança; às vezes, colocar os pensamentos para fora é o melhor remédio para a paz de espírito.

Leia mais

Imagem - Ex-Casamento às Cegas, Ana Bianca Sessa revela como perdeu 21kg: 'Escolhi viver'

Ex-Casamento às Cegas, Ana Bianca Sessa revela como perdeu 21kg: 'Escolhi viver'

Imagem - Líder no BBB 26, Jonas Sulzbach abre o jogo e revela alvos do Paredão: 'Tenho três opções'

Líder no BBB 26, Jonas Sulzbach abre o jogo e revela alvos do Paredão: 'Tenho três opções'

Imagem - Slipknot surpreende fãs com lançamento de álbum 'perdido' gravado há quase 20 anos

Slipknot surpreende fãs com lançamento de álbum 'perdido' gravado há quase 20 anos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens