Aviso para Peixes, Câncer e Virgem: O segredo para desligar a mente e evitar a ansiedade hoje (6 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:23
A sexta-feira promete ser agitada, mas isso traz um desafio: como desligar a mente no final do dia? A Lua em Touro é mestre em nos manter alertas, curiosos e, às vezes, ansiosos com o excesso de informação. Se você já acordou sentindo que mil pensamentos estão disputando espaço na sua cabeça, saiba que você não está sozinho.
Para garantir que o seu bem-estar não fique em segundo plano, é fundamental estabelecer filtros. Com o Sol em Aquário e a Lua em Touro, o sistema nervoso fica mais sensível. Signos como Peixes, Câncer e Virgem podem sentir essa agitação de forma mais intensa, refletindo em cansaço mental ou até dificuldade para dormir.
A solução para hoje é o movimento consciente. Se a cabeça não para, coloque o corpo para agir de forma leve: uma caminhada, uma dança na sala ou até um alongamento focado na respiração. Ouvir podcasts educativos ou ler algo leve também ajuda a canalizar a curiosidade geminiana sem sobrecarregar o emocional.
À noite, o silêncio será seu melhor amigo. Tente fazer um "detox" digital pelo menos uma hora antes de deitar. O Universo pede que você aprenda a filtrar o que consome. Use o poder da fala para desabafar com alguém de confiança; às vezes, colocar os pensamentos para fora é o melhor remédio para a paz de espírito.