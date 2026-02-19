Acesse sua conta
Dudu Azevedo reata com a mãe de seu filho cinco anos após anunciar separação

Ator e Fernanda Mader confirmaram a reconciliação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:28

Dudu Azevedo e Fernanda Mader no Carnaval de Salvador
Dudu Azevedo e Fernanda Mader no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Dudu Azevedo e Fernanda Mader são um casal mais uma vez. Os dois, que são pais de Joaquim, de 7 anos, se reconciliaram após cerca de cinco anos separados. Eles foram vistos em clima de romance no Camarote Salvador, durante o Carnaval, e o ator publicou uma série de fotos e vídeos em que aparece agarradinho com a médica. 

Segundo o artista, a decisão de retomar a relação veio depois de um período de crescimento individual. "O amor sempre existiu", afirmou Dudu à coluna Play, do jornal O Globo.

Dudu Azevedo e Fernanda Mader

"Caminhamos separados por um tempo e nesse tempo evoluímos. Nos entendemos melhor individualmente e como companheiros. A vida é um livro aberto, muitas coisas acontecem. O importante é seguir sempre acreditando e de cabeça erguida. Estamos juntos e muito felizes", completou.

Os dois se conheceram em 2015, no Rock in Rio, começaram a namorar no mesmo ano e se casaram em 2016. O filho do casal, Joaquim, nasceu em agosto de 2018. Mas, em 2021, o casal anunciou a separação. 

Fernanda é ginecologista e sobrinha da atriz Malu Mader. Além de Joaquim, ela tem outros dois filhos, Pedro e Manu. Antes da reconciliação, entre junho e novembro do ano passado, Dudu namorou a atleta de kitesurf Marcela Witt.

Dudu Azevedo Romance Casamento Famosos Fernanda Mader

