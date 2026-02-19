Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:17
Sabe aquele empurrãozinho que você estava esperando do universo? Pois ele chegou em forma de um "incêndio" produtivo. A manhã desta quinta-feira inaugura uma fase de ação pura. Se nos últimos dias você se sentiu meio perdido ou sonhador demais, a Lua em Áries chega para colocar ordem na casa, dando o pontapé inicial em projetos que estavam pegando poeira na gaveta da sua mente.
Nativos de Áries, Leão e Sagitário são os mais beneficiados por essa lufada de vitalidade. É como se uma bateria extra fosse instalada no seu sistema. O desejo de começar algo novo transborda e a passividade se torna insuportável. Não se assuste se você sentir uma vontade súbita de mudar a rota; o céu hoje favorece quem tem peito para decidir.
Mas atenção: coragem é diferente de imprudência. A pressa ariana pode te fazer querer pular etapas. O segredo deste novo ciclo interno é canalizar essa eletricidade para metas concretas. Use as primeiras horas do dia para definir qual será a sua "primeira vitória" de hoje.
A vida melhora quando a gente para de pedir licença para existir e começa a conquistar nosso espaço. A Lua em Áries nos ensina que a primeira pessoa que precisa acreditar no seu projeto é você mesmo. Respire fundo, aceite o desafio e comece.