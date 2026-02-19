Touro, Câncer, Leão e Capricórnio recebem um empurrão decisivo do Universo hoje (19 de fevereiro) e sentem coragem para agir sem medo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:00
Hoje, 19 de fevereiro, não é um dia de espera, é um dia de ação. A energia favorece decisões rápidas, movimentos corajosos e aquela sensação clara de que não dá mais para adiar o que precisa ser feito. Para quatro signos, o presente chega como iniciativa, confiança e força interior para assumir o comando da própria vida. A impaciência existe, mas ela vem acompanhada de atitude e resultado. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Hoje você desperta com uma clareza diferente. Aquilo que vinha sendo empurrado para depois finalmente encontra espaço para acontecer. Você se sente mais confiante, determinado e pronto para liderar, sem pedir permissão. O maior presente do dia é confiar plenamente em si mesmo.
Dica cósmica: Agir agora evita arrependimentos depois.
Câncer: A coragem aparece onde antes havia hesitação. Situações que você vinha evitando, especialmente ligadas à vida pessoal ou familiar, pedem enfrentamento e você finalmente se sente preparado para isso. O medo perde força e dá lugar a decisões firmes.
Dica cósmica: Encarar resolve mais do que adiar.
Leão: O dia ativa sua iniciativa natural. Quando ninguém quer assumir responsabilidades, é você quem dá o primeiro passo. Há criatividade, liderança e ousadia nas suas ações, e mesmo decisões que parecem arriscadas tendem a funcionar a seu favor.
Dica cósmica: Liderar também é confiar no próprio talento.
Capricórnio: Sua capacidade de análise e visão prática faz diferença hoje. Você entende rapidamente o que precisa ser feito e guia os outros com segurança, mesmo em situações incertas. O presente do dia é a lucidez aliada à coragem de tentar algo fora do padrão.
Dica cósmica: Inteligência aplicada é poder em movimento.
