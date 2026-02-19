Acesse sua conta
Touro, Câncer, Leão e Capricórnio recebem um empurrão decisivo do Universo hoje (19 de fevereiro) e sentem coragem para agir sem medo

O dia entrega impulso, clareza e a ousadia necessária para sair do lugar e fazer o que vinha sendo adiado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 19 de fevereiro, não é um dia de espera, é um dia de ação. A energia favorece decisões rápidas, movimentos corajosos e aquela sensação clara de que não dá mais para adiar o que precisa ser feito. Para quatro signos, o presente chega como iniciativa, confiança e força interior para assumir o comando da própria vida. A impaciência existe, mas ela vem acompanhada de atitude e resultado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje você desperta com uma clareza diferente. Aquilo que vinha sendo empurrado para depois finalmente encontra espaço para acontecer. Você se sente mais confiante, determinado e pronto para liderar, sem pedir permissão. O maior presente do dia é confiar plenamente em si mesmo.

Dica cósmica: Agir agora evita arrependimentos depois.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer: A coragem aparece onde antes havia hesitação. Situações que você vinha evitando, especialmente ligadas à vida pessoal ou familiar, pedem enfrentamento e você finalmente se sente preparado para isso. O medo perde força e dá lugar a decisões firmes.

Dica cósmica: Encarar resolve mais do que adiar.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Leão: O dia ativa sua iniciativa natural. Quando ninguém quer assumir responsabilidades, é você quem dá o primeiro passo. Há criatividade, liderança e ousadia nas suas ações, e mesmo decisões que parecem arriscadas tendem a funcionar a seu favor.

Dica cósmica: Liderar também é confiar no próprio talento.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Capricórnio: Sua capacidade de análise e visão prática faz diferença hoje. Você entende rapidamente o que precisa ser feito e guia os outros com segurança, mesmo em situações incertas. O presente do dia é a lucidez aliada à coragem de tentar algo fora do padrão.

Dica cósmica: Inteligência aplicada é poder em movimento.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Signo Câncer Touro Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

