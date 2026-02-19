REALITY

Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Escolhida por Jonas Sulzbach para a dinâmica, sister não conseguiu concluir o desafio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:53

Milena é escolhida pelo líder para o quarto do barrado no baile Crédito: Reprodução/TVGlobo

A madrugada foi longa e frustrante para Milena no Big Brother Brasil 26. Depois de mais de cinco horas encarando o desafio do Barrado no Baile, a sister não conseguiu concluir a tarefa e acabou impedida de participar da Festa do Líder de Jonas Sulzbach.

A dinâmica parecia simples, mas exigia atenção redobrada: Milena precisava preencher um caderno de 50 páginas escrevendo repetidamente a frase “Quero muito ir à Festa do Líder”. O detalhe? Todos os acentos deveriam estar absolutamente corretos.

Ao fim do tempo, um dummy conferiu o material e identificou erros na acentuação. Em seguida, a voz da produção anunciou o veredito: desafio não concluído. Milena teria que aguardar até o fim da festa, sozinha, no quarto reservado para o castigo.

A reação foi imediata. Abalada, a sister caiu no choro e se sentou no chão, debaixo de um móvel. “Pelo menos eu terminei, tá? Só por causa dos acentos… Malditos acentos. O que adiantou eu fazer isso tudo?”, desabafou, inconformada.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

A escolha de Milena para o Barrado no Baile não foi por acaso. Na noite anterior, Jonas justificou a decisão relembrando um atrito envolvendo Alberto Cowboy. Segundo o Líder, a sister teria sujado pertences do colega após ser eliminada da última Prova do Líder. Para ele, a atitude foi infantil, motivo pelo qual decidiu indicá-la novamente para a dinâmica.