Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:53
A madrugada foi longa e frustrante para Milena no Big Brother Brasil 26. Depois de mais de cinco horas encarando o desafio do Barrado no Baile, a sister não conseguiu concluir a tarefa e acabou impedida de participar da Festa do Líder de Jonas Sulzbach.
A dinâmica parecia simples, mas exigia atenção redobrada: Milena precisava preencher um caderno de 50 páginas escrevendo repetidamente a frase “Quero muito ir à Festa do Líder”. O detalhe? Todos os acentos deveriam estar absolutamente corretos.
Ao fim do tempo, um dummy conferiu o material e identificou erros na acentuação. Em seguida, a voz da produção anunciou o veredito: desafio não concluído. Milena teria que aguardar até o fim da festa, sozinha, no quarto reservado para o castigo.
A reação foi imediata. Abalada, a sister caiu no choro e se sentou no chão, debaixo de um móvel. “Pelo menos eu terminei, tá? Só por causa dos acentos… Malditos acentos. O que adiantou eu fazer isso tudo?”, desabafou, inconformada.
A escolha de Milena para o Barrado no Baile não foi por acaso. Na noite anterior, Jonas justificou a decisão relembrando um atrito envolvendo Alberto Cowboy. Segundo o Líder, a sister teria sujado pertences do colega após ser eliminada da última Prova do Líder. Para ele, a atitude foi infantil, motivo pelo qual decidiu indicá-la novamente para a dinâmica.
Milena, por sua vez, não deixou barato. Antes mesmo de começar o desafio, criticou a postura de Jonas e insinuou que ele estava “tomando as dores” de outro participante. O clima, que já estava tenso, só piorou com o resultado final.