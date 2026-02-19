Acesse sua conta
Mestre de bateria da Grande Rio desabafa após desempenho abaixo do esperado e derrota atribuída a Virginia

Mestre Fafá assumiu responsabilidade depois de escola de samba terminar na 8ª colocação

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:49

Virginia e Mestre Fafá
Virginia e Mestre Fafá

O desempenho abaixo do esperado da bateria da Grande Rio na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro rendeu uma atitude de Fabricio Machado de Lima, mais conhecido como Mestre Fafá. Ele arquivou todas as fotos do Instagram e, em seguida, publicou um desabafo em que assume total responsabilidade pelo resultado. A escola de samba ficou apenas com o 8º local e não retornará para o Desfile das Campeãs, no sábado (21).

Com Virginia Fonseca como rainha, a Grande Rio recebeu a segunda pior nota no quesito Bateria. Um dos mais jovens entres os mestres de bateria do Grupo Especial, Fafá agradeceu as mensagens de apoio e afirmou: "Não existem culpados. Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha. [...] Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem".

Em tom emocionado, o mestre também falou que a equipe deixou a Sapucaí com a sensação de dever cumprido. "Quero agradecer a cada ritmista pela entrega, pelo empenho e por essa temporada mágica que vivemos juntos. O que aconteceu na terça-feira foi inesquecível. Em momentos como este, precisamos de sabedoria e maturidade. Vocês são gigantes, são especiais, e eu tenho um orgulho imenso de chamar vocês de família", escreveu.

"À minha direção de bateria: levantem a cabeça. Vocês são a própria definição de excelência. Nós sabemos o que entregamos na avenida. Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança", continuou.

Fafá, que comanda a bateria da Grande Rio desde 2019, ainda parabenizou Mestre Ciça pelo título conquistado pela Viradouro: "O senhor merece esse título. Parabéns pelo trabalho e pelo espetáculo apresentado. Estendo meus cumprimentos a todos os mestres de bateria que fizeram deste carnaval um verdadeiro show de arte, ritmo e paixão". Por fim, ele deixou uma mensagem de esperança: "Quantas vezes for preciso haverá renascimento".

A Grande Rio recebeu três notas 9,9 no quesito Bateria e, com uma delas descartada, perdeu 0,2 décimos, totalizando 29,8. Ela só foi superada como pior nota pela rebaixada Acadêmicos de Niterói, que levou 29,4.

Vale citar que, nas redes sociais, os internautas relacionaram as notas ruins da Grande Rio com a estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria. "Antes da Virginia, o Fafá gabaritou três carnavais em Bateria", disse uma pessoa. "Virginia ferrou a bateria do Mestre Fafá. Que ódio", comentou outra. "Mestre Fafá não merece essa loucura", disse outra.

Leia na íntegra:

Acadêmicos do Grande Rio. Hoje, com calma e a cabeça no lugar, venho aqui, antes de tudo, agradecer pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio. Eu e toda a minha diretoria trabalhamos incansavelmente em busca de um resultado perfeito e positivo para a nossa escola.

Sempre buscamos a perfeição, mesmo quando ela nem sempre é compreendida. Somos perfeccionistas por essência. Dedicação, empenho e força jamais faltaram no nosso trabalho. E deixo claro: não existem culpados. Toda decisão passa por mim, toda responsabilidade é minha.

Eu sou feito de emoção por isso eu choro, eu sorrio, eu sinto. Tudo o que faço é para dar orgulho a cada um de vocês. Hoje, só posso pedir desculpas e dizer: nós vamos ficar bem.

Quero agradecer a cada ritmista pela entrega, pelo empenho e por essa temporada mágica que vivemos juntos. O que aconteceu na terça-feira foi inesquecível. Em momentos como este, precisamos de sabedoria e maturidade. Vocês são gigantes, são especiais, e eu tenho um orgulho imenso de chamar vocês de família.

À minha direção de bateria: levantem a cabeça. Vocês são a própria definição de excelência. Nós sabemos o que entregamos na avenida. Saímos de lá felizes, realizados, conscientes do nosso trabalho. Talvez a quarta-feira de cinzas não tenha sido como sonhamos, mas já enfrentamos outras batalhas e seguimos de pé. É hora de maturidade, união e confiança.

À comunidade da Grande Rio, aos presidentes e a todos os segmentos: minha eterna gratidão. Vocês são fundamentais para o crescimento, a força e o sucesso da nossa bateria.

Quero também deixar meus parabéns ao Mestre Ciça. O senhor merece esse título. Parabéns pelo trabalho e pelo espetáculo apresentado. Estendo meus cumprimentos a todos os mestres de bateria que fizeram deste carnaval um verdadeiro show de arte, ritmo e paixão. “Quantas vezes for preciso haverá renascimento."

