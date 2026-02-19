Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus, cabelo preto: Ana Castela choca fãs ao mostrar novo visual

Boiadeira impressionou os seguidores ao abandonar os fios pretos; veja como ficou

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:02

Ana Castela
Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela está de cara nova! A cantora surpreendeu os fãs, nesta quinta-feira (19), ao abandonar o cabelo preto, uma de suas marcas registradas, e surgir com um visual mais iluminado. Ela apostou em um tom acobreado, principalmente na região da franja, além de um corte mais curto, deixando os fios mais cheios de movimento.

Para mostrar o novo visual, a Boiadeira compartilhou uma série de fotos com uma produção completa: maquiagem mais marcante, com olhos pretos e boca brilhante. Apesar de não ter colocado qualquer legenda na publicação do Instagram, a transformação não passou despercebida, e Ana ganhou uma chuva de elogios dos seguidores.

Novo visual de Ana Castela

Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 8
Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram

"Meu deus do céu", escreveu uma pessoa. "Perfeitaaaaa", comentou outra. Ana também ganhou comentários como: "Maravilhosa", "Que gata", "Soltei um uau tão sincero", "Que mulher é essa?", "Minha bonequinha", "Estou sem palavras", entre outros. Teve até pedido de casamento: "Casa comigo, por favor, tá todo mundo pedindo pra você casar comigo, tem gente passando mal, tem gente chorando...".

Leia mais

Imagem - Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Imagem - Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Imagem - Apresentadora surge bêbada em programa ao vivo, confunde palavras e é detonada: 'Deveria ser demitida'

Apresentadora surge bêbada em programa ao vivo, confunde palavras e é detonada: 'Deveria ser demitida'

Tags:

Cabelo Cabelos Novo Visual ana Castela Visual

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas