Adeus, cabelo preto: Ana Castela choca fãs ao mostrar novo visual

Boiadeira impressionou os seguidores ao abandonar os fios pretos; veja como ficou

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:02

Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela está de cara nova! A cantora surpreendeu os fãs, nesta quinta-feira (19), ao abandonar o cabelo preto, uma de suas marcas registradas, e surgir com um visual mais iluminado. Ela apostou em um tom acobreado, principalmente na região da franja, além de um corte mais curto, deixando os fios mais cheios de movimento.

Para mostrar o novo visual, a Boiadeira compartilhou uma série de fotos com uma produção completa: maquiagem mais marcante, com olhos pretos e boca brilhante. Apesar de não ter colocado qualquer legenda na publicação do Instagram, a transformação não passou despercebida, e Ana ganhou uma chuva de elogios dos seguidores.

