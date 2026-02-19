VIRALIZOU

Apresentadora surge bêbada em programa ao vivo, confunde palavras e é detonada: 'Deveria ser demitida'

Danika Mason assumiu erro e pediu desculpas pelo episódio

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:57

Danika Mason Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora esportiva Danika Mason causou polêmica durante uma entrada ao vivo em um programa da Austrália. A repórter da emissora Channel Nine surgiu falando de forma arrastada, errando palavras e até mesmo confundindo países. Após o momento viralizar nas redes sociais, ela pediu desculpas publicamente e admitiu ter consumido bebida alcoólica antes do programa.

Danika está na Itália para cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Durante a participação que viralizou, a jornalista fez uma série de comentários desconexos, mencionando iguanas e o preço do café enquanto relatava os eventos esportivos.

"Literalmente, o preço do café aqui na verdade está ok; é mais o preço do café nos EUA ao qual vamos ter que nos acostumar. Não tenho certeza sobre as iguanas, para onde estamos indo com isso?", falou. Com os olhos vidrados, ela continuou o boletim confundindo palavras e até países, como Reino Unido e Estados Unidos, enquanto o apresentador Karl Stefanovic podia ser ouvido rindo ao fundo.

Stefanovic, pouco depois, comentou: "Olha, o clima frio é uma coisa", e acrescentou: "Você simplesmente não consegue mexer os lábios".

As imagens logo viralizaram nas redes sociais, gerando opiniões divididas entre os australianos. "Bom para ela, não há nada de errado nisso. Dá para ver que ela está se divertindo muito por lá", defendeu uma pessoa. Já outro internauta detonou: "Se não for um problema de saúde, ela deveria ser demitida na hora, muito pouco profissional".

O episódio chegou até mesmo a a ser comentado pelo primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Ele afirmou que estava "a favor da Danika" e sugeriu que o comportamento poderia ter sido consequência de jet lag.

Conhecida pela cobertura da National Rugby League, a jornalista reapareceu no Today na manhã de quinta-feira (19) e, após apresentar o boletim, pediu desculpas ao público. Ela disse que queria "tirar um momento, se estiver tudo bem, apenas para pedir desculpas".

"Estou bem, provavelmente apenas um pouco envergonhada (...) eu realmente avaliei mal a situação, não deveria ter bebido, especialmente nessas condições — está frio, temos altitude, e não ter jantado provavelmente também não ajudou. Mas quero assumir total responsabilidade; não é o padrão que estabeleço para mim mesma. Dito isso, sinto muito de verdade e também agradeço a todos pelas mensagens que recebi", continuou.