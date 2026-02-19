Acesse sua conta
3 signos deixam um período pesado e entram em uma fase de alívio a partir de hoje (19 de fevereiro)

Depois de um período de desgaste emocional e impasses constantes, uma virada começa a se desenhar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos tempos exigiram resistência, paciência e maturidade emocional. Houve conflitos repetidos, decisões adiadas e a sensação de estar sempre no limite. A partir de hoje, dia 19 de fevereiro, esse cenário começa a mudar. O alívio não vem de fora, mas da clareza interna que permite encerrar ciclos, fazer escolhas mais firmes e seguir adiante sem carregar o peso do passado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Depois de muito tempo acumulando frustrações, você finalmente encontra espaço para se expressar e ser compreendido. Isso traz uma sensação real de encerramento e alívio emocional. Fica claro quem soma e quem apenas pesa. O que termina agora não deve ser retomado.

Dica cósmica: expressar seus sentimentos é um ato de força, não de fraqueza.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Libra: As dificuldades recentes estiveram muito ligadas aos relacionamentos e à falta de equilíbrio nas trocas. Agora, você consegue enxergar com mais lucidez onde precisava se posicionar melhor e onde valia insistir. Conversas importantes ajudam a reorganizar sentimentos e restaurar a harmonia.

Dica cósmica: equilíbrio também significa saber dizer não quando for necessário.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Sagitário: O período difícil ensinou que nem toda verdade precisa ser dita no impulso. Neste novo momento, você percebe que pensar antes de falar muda completamente o rumo das relações. A escuta ativa se torna sua maior aliada para resolver conflitos e virar a página.

Dica cósmica: o silêncio consciente pode ser mais poderoso do que qualquer argumento.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

