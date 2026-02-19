ASTROLOGIA

3 signos deixam um período pesado e entram em uma fase de alívio a partir de hoje (19 de fevereiro)

Depois de um período de desgaste emocional e impasses constantes, uma virada começa a se desenhar

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:00

Os últimos tempos exigiram resistência, paciência e maturidade emocional. Houve conflitos repetidos, decisões adiadas e a sensação de estar sempre no limite. A partir de hoje, dia 19 de fevereiro, esse cenário começa a mudar. O alívio não vem de fora, mas da clareza interna que permite encerrar ciclos, fazer escolhas mais firmes e seguir adiante sem carregar o peso do passado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Depois de muito tempo acumulando frustrações, você finalmente encontra espaço para se expressar e ser compreendido. Isso traz uma sensação real de encerramento e alívio emocional. Fica claro quem soma e quem apenas pesa. O que termina agora não deve ser retomado.

Dica cósmica: expressar seus sentimentos é um ato de força, não de fraqueza.

Libra: As dificuldades recentes estiveram muito ligadas aos relacionamentos e à falta de equilíbrio nas trocas. Agora, você consegue enxergar com mais lucidez onde precisava se posicionar melhor e onde valia insistir. Conversas importantes ajudam a reorganizar sentimentos e restaurar a harmonia.

Dica cósmica: equilíbrio também significa saber dizer não quando for necessário.

Sagitário: O período difícil ensinou que nem toda verdade precisa ser dita no impulso. Neste novo momento, você percebe que pensar antes de falar muda completamente o rumo das relações. A escuta ativa se torna sua maior aliada para resolver conflitos e virar a página.

Dica cósmica: o silêncio consciente pode ser mais poderoso do que qualquer argumento.