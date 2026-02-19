CADÊ?

Choquei fora do ar: página com mais de 20 milhões de seguidores some do Instagram sem explicação e intriga internautas

Página foi desativada sem aviso prévio

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:38

Choquei está fora do ar nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução

Um mistério intriga os internautas nas redes sociais nas últimas horas. O perfil Choquei, uma das páginas de entretenimento digital mais famosas no Brasil, foi desativado do Instagram na noite de quarta-feira (18). Desde então, quem tenta acessar a conta agora encontra apenas uma mensagem avisando que o usuário não foi encontrado. "O link pode estar corrompido ou o perfil pode ter sido removido", diz.

O sumiço tem intrigado os fãs, já que nem a administração da página nem a Meta, empresa que controla o Instagram, emitiram um comunicado sobre o tema. Por isso, ainda não se sabe se a conta foi removida por denúncias de usuários, suspensa por violação de diretrizes da plataforma, desativada por problemas técnicos ou mesmo retirada do ar por decisão própria dos seus administradores.

Looks dos famosos no Carnaval de Salvador 1 de 37