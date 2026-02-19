Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Choquei fora do ar: página com mais de 20 milhões de seguidores some do Instagram sem explicação e intriga internautas

Página foi desativada sem aviso prévio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:38

Choquei está fora do ar nesta quinta-feira (19)
Choquei está fora do ar nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução

Um mistério intriga os internautas nas redes sociais nas últimas horas. O perfil Choquei, uma das páginas de entretenimento digital mais famosas no Brasil, foi desativado do Instagram na noite de quarta-feira (18). Desde então, quem tenta acessar a conta agora encontra apenas uma mensagem avisando que o usuário não foi encontrado. "O link pode estar corrompido ou o perfil pode ter sido removido", diz.

O sumiço tem intrigado os fãs, já que nem a administração da página nem a Meta, empresa que controla o Instagram, emitiram um comunicado sobre o tema. Por isso, ainda não se sabe se a conta foi removida por denúncias de usuários, suspensa por violação de diretrizes da plataforma, desativada por problemas técnicos ou mesmo retirada do ar por decisão própria dos seus administradores.

Looks dos famosos no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Giovanna Cordeiro por WEBERT BELICIO
Alinne Riscado por AgNews
Alinne Moraes por AgNews
mel fronckowiak por AgNews/@paulo_tauil
Débora Block por AgNews
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Marcelo Sangalo por Divulgação
Bruninho do Vôlei por AgNews
Bruna Gonçalves por AgNews
Giovanna Pitel por AgNews
Claudia Abreu por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Gabriela Loran por Thiago Duran e Caio Duran
Camila Pitanga e Cris Vianna por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Maya Massafera por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Caio Manhente por Felipe Sena/CORREIO
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 37
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

Para completar, o perfil da Choquei no X (antigo Twitter) segue funcionando normalmente. Foi lá, inclusive, que alguns seguidores começaram a levantar teorias sobre o que teria acontecido com a página do Instagram, que contava, até então, com mais de 20 milhões de seguidores.

Leia mais

Imagem - Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Imagem - Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Imagem - Apresentadora surge bêbada em programa ao vivo, confunde palavras e é detonada: 'Deveria ser demitida'

Apresentadora surge bêbada em programa ao vivo, confunde palavras e é detonada: 'Deveria ser demitida'

Tags:

Instagram Internet Redes Sociais

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas