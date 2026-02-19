Choquei fora do ar: página com mais de 20 milhões de seguidores some do Instagram sem explicação e intriga internautas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:38
Um mistério intriga os internautas nas redes sociais nas últimas horas. O perfil Choquei, uma das páginas de entretenimento digital mais famosas no Brasil, foi desativado do Instagram na noite de quarta-feira (18). Desde então, quem tenta acessar a conta agora encontra apenas uma mensagem avisando que o usuário não foi encontrado. "O link pode estar corrompido ou o perfil pode ter sido removido", diz.
O sumiço tem intrigado os fãs, já que nem a administração da página nem a Meta, empresa que controla o Instagram, emitiram um comunicado sobre o tema. Por isso, ainda não se sabe se a conta foi removida por denúncias de usuários, suspensa por violação de diretrizes da plataforma, desativada por problemas técnicos ou mesmo retirada do ar por decisão própria dos seus administradores.
Looks dos famosos no Carnaval de Salvador
Para completar, o perfil da Choquei no X (antigo Twitter) segue funcionando normalmente. Foi lá, inclusive, que alguns seguidores começaram a levantar teorias sobre o que teria acontecido com a página do Instagram, que contava, até então, com mais de 20 milhões de seguidores.