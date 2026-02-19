FAMOSOS

Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Samantha Jones e Lorena Lima já viajaram juntas para a Bahia e passaram o Carnaval coladas

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:25

Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí Crédito: Reprodução

As atrizes Samantha Jones e Lorena Lima estão vivendo um romance discreto na vida real. As artistas, que integraram o elenco da novela 'Vale Tudo', da Globo, como Ana Clara e Laís, respectivamente, marcaram presença no camarote Folia Tropical, na Sapucaí, na última terça-feira (17), e foram flagradas trocando carícias. As informações são do jornal Extra.

Apesar de manterem um perfil mais reservado sobre o romance, as duas posaram juntas para fotos no Carnaval do Rio de Janeiro. Elas, inclusive, costumam trocar declarações nas redes sociais. As atrizes também passaram a virada do ano juntas com um grupo de amigos, quando Samantha postou a primeira foto do casal. "No Rio ou Salvador. Tá do seu ladinho é mô sorte", escreveu Lorena nos comentários da postagem.

Samantha Jones tem 28 anos namorou até o ano passado a atriz Manu Morelli, de "Beleza Fatal". Ela também interpretou Zinha em "Renascer" e encerrou a novela formando par romântico com Joaninha, personagem de Alice Carvalho.