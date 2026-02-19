Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:25
As atrizes Samantha Jones e Lorena Lima estão vivendo um romance discreto na vida real. As artistas, que integraram o elenco da novela 'Vale Tudo', da Globo, como Ana Clara e Laís, respectivamente, marcaram presença no camarote Folia Tropical, na Sapucaí, na última terça-feira (17), e foram flagradas trocando carícias. As informações são do jornal Extra.
Apesar de manterem um perfil mais reservado sobre o romance, as duas posaram juntas para fotos no Carnaval do Rio de Janeiro. Elas, inclusive, costumam trocar declarações nas redes sociais. As atrizes também passaram a virada do ano juntas com um grupo de amigos, quando Samantha postou a primeira foto do casal. "No Rio ou Salvador. Tá do seu ladinho é mô sorte", escreveu Lorena nos comentários da postagem.
Samantha Jones e Lorena Lima
Samantha Jones tem 28 anos namorou até o ano passado a atriz Manu Morelli, de "Beleza Fatal". Ela também interpretou Zinha em "Renascer" e encerrou a novela formando par romântico com Joaninha, personagem de Alice Carvalho.
Já Lorena tem 26 anos e, no remake de 'Vale Tudo', sua personagem, Laís, viveu um relacionamento com Cecília, interpretada por Maeve Jinkings.