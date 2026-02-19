Acesse sua conta
Atrizes de 'Vale Tudo' vivem romance discreto na vida real

Samantha Jones e Lorena Lima já viajaram juntas para a Bahia e passaram o Carnaval coladas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:25

Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí
Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí Crédito: Reprodução

As atrizes Samantha Jones e Lorena Lima estão vivendo um romance discreto na vida real. As artistas, que integraram o elenco da novela 'Vale Tudo', da Globo, como Ana Clara e Laís, respectivamente, marcaram presença no camarote Folia Tropical, na Sapucaí, na última terça-feira (17), e foram flagradas trocando carícias. As informações são do jornal Extra.

Apesar de manterem um perfil mais reservado sobre o romance, as duas posaram juntas para fotos no Carnaval do Rio de Janeiro. Elas, inclusive, costumam trocar declarações nas redes sociais. As atrizes também passaram a virada do ano juntas com um grupo de amigos, quando Samantha postou a primeira foto do casal. "No Rio ou Salvador. Tá do seu ladinho é mô sorte", escreveu Lorena nos comentários da postagem.

Samantha Jones e Lorena Lima

Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí por Reprodução
Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí por Reprodução
Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí por Reprodução
Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí por Reprodução
Samantha Jones e Lorena Lima por Reprodução
Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) em 'Vale tudo' por Fábio Rocha/Globo
Samantha Jones interpretou Ana Clara em "Vale Tudo" por Léo Rosário/Globo
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Samantha Jones por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Samantha Jones por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Samantha Jones por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Samantha Jones por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Samantha Jones por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Samantha Jones por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
Lorena Lima por Reprodução/Instagram
1 de 21
Samantha Jones e Lorena Lima na Sapucaí por Reprodução

Samantha Jones tem 28 anos namorou até o ano passado a atriz Manu Morelli, de "Beleza Fatal". Ela também interpretou Zinha em "Renascer" e encerrou a novela formando par romântico com Joaninha, personagem de Alice Carvalho.

Já Lorena tem 26 anos e, no remake de 'Vale Tudo', sua personagem, Laís, viveu um relacionamento com Cecília, interpretada por Maeve Jinkings.

