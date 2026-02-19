Acesse sua conta
Irmão do rei Charles, ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido

Denunciado por crimes ligados a Epstein, ele é suspeito de má conduta no exercício de funções públicas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:27

Andrew ao lado do irmão, Charles
Andrew ao lado do irmão, Charles Crédito: Reprodução

O ex-príncipe Andrew foi detido nesta quinta-feira (19) pela polícia britânica, segundo informou a rede "BBC". A prisão aconteceu em sua residência, e ele é suspeito de má conduta no exercício de funções públicas. Caso seja condenado, Andrew pode enfrentar pena de prisão perpétua, de acordo com a emissora.

A detenção acontece aproximadamente uma semana depois do anúncio de uma investigação sobre o envio de relatórios confidenciais a Jeffrey Epstein enquanto Andrew atuava como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Em outubro, Andrew Mountbatten-Windsor teve todos os seus títulos reais retirados pelo irmão, o rei Charles III, após surgirem novas informações sobre sua amizade com Epstein. Ele também deixou a residência oficial em Windsor.

A família real britânica tem enfrentado pressão devido aos vínculos de Andrew com Epstein, evidenciados por documentos do escândalo sexual publicados pelo Departamento de Justiça dos EUA. O príncipe William e a princesa Kate Middleton declararam, em 9 de fevereiro, estar "profundamente preocupados" com as revelações. Andrew, por sua vez, nega qualquer irregularidade relacionada a Epstein.

O ex-príncipe foi acusado de agressão sexual por Virginia Giuffre, principal testemunha do caso Epstein, quando ela ainda era menor. Andrew sempre negou as acusações. Virginia Giuffre, segundo informações da família, morreu por suicídio na Austrália em 25 de abril de 2025, aos 41 anos.

