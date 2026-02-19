FAMÍLIA REAL

Irmão do rei Charles, ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido

Denunciado por crimes ligados a Epstein, ele é suspeito de má conduta no exercício de funções públicas

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:27

Andrew ao lado do irmão, Charles Crédito: Reprodução

O ex-príncipe Andrew foi detido nesta quinta-feira (19) pela polícia britânica, segundo informou a rede "BBC". A prisão aconteceu em sua residência, e ele é suspeito de má conduta no exercício de funções públicas. Caso seja condenado, Andrew pode enfrentar pena de prisão perpétua, de acordo com a emissora.

A detenção acontece aproximadamente uma semana depois do anúncio de uma investigação sobre o envio de relatórios confidenciais a Jeffrey Epstein enquanto Andrew atuava como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Em outubro, Andrew Mountbatten-Windsor teve todos os seus títulos reais retirados pelo irmão, o rei Charles III, após surgirem novas informações sobre sua amizade com Epstein. Ele também deixou a residência oficial em Windsor.

A família real britânica tem enfrentado pressão devido aos vínculos de Andrew com Epstein, evidenciados por documentos do escândalo sexual publicados pelo Departamento de Justiça dos EUA. O príncipe William e a princesa Kate Middleton declararam, em 9 de fevereiro, estar "profundamente preocupados" com as revelações. Andrew, por sua vez, nega qualquer irregularidade relacionada a Epstein.