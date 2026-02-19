Acesse sua conta
Policiais à paisana cercaram casa e prenderam ex-príncipe Andrew no dia do aniversário

Autoridades investigam suspeitas de má conduta em cargo público ligadas a alegações do caso Epstein

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:57

Andrew aparece de quatro sobre uma mulher em foto dos arquivos Epstein
Andrew aparece de quatro sobre uma mulher em foto dos arquivos Epstein Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Cerca de oito agentes à paisana e seis viaturas descaracterizadas cercaram a residência do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor pouco depois das 8h desta quinta-feira (19), na propriedade de Sandringham, em Norfolk, onde ele foi preso. A ação ocorreu no mesmo dia em que Andrew completa 66 anos.

Parte dos policiais entrou pela frente da casa de cinco quartos, localizada na vila de Wolferton, enquanto outras equipes acessaram o imóvel pelos fundos. Um dos policiais foi visto carregando um computador portátil de uso oficial. Aproximadamente 30 minutos após a chegada, uma viatura deixou o local, seguida por outros dois carros - um deles, segundo relatos, transportando integrantes da equipe de segurança de Mountbatten-Windsor.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
1 de 10
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

Em comunicado, a polícia declarou: “Como parte da investigação, prendemos hoje (19/2) um homem na casa dos 60 anos, de Norfolk, sob suspeita de má conduta em cargo público e estamos realizando buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. O homem permanece sob custódia.”

As autoridades analisam alegações que teriam surgido a partir de arquivos vinculados ao caso Jeffrey Epstein. Entre os pontos sob apuração estão acusações de que Mountbatten-Windsor teria compartilhado informações sensíveis com o financista enquanto atuava como enviado comercial do Reino Unido.

No sistema jurídico britânico, o crime de má conduta em cargo público pode levar à prisão perpétua.

O assistente-chefe de polícia Oliver Wright afirmou que, após avaliação preliminar, foi aberta investigação formal para apurar a suspeita. Segundo ele, é necessário preservar a integridade e a objetividade do processo enquanto as autoridades trabalham em conjunto com parceiros institucionais.

Nota da polícia na íntegra

"Como parte da investigação, hoje (19/2) prendemos um homem na casa dos sessenta anos, de Norfolk, sob suspeita de má conduta em cargo público, e estamos realizando buscas em endereços em Berkshire e Norfolk.

"O homem permanece sob custódia policial neste momento.

"Não divulgaremos o nome do homem preso, conforme as diretrizes nacionais. Lembre-se também de que este caso está agora em andamento, portanto, deve-se ter cuidado com qualquer publicação para evitar desacato ao tribunal.

"O chefe assistente de polícia Oliver Wright disse: 'Após uma avaliação minuciosa, agora abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público.

'É importante que protejamos a integridade e a objetividade de nossa investigação enquanto trabalhamos com nossos parceiros para apurar essa suposta infração.

'Entendemos o significativo interesse público neste caso e forneceremos atualizações no momento apropriado.'"

Jeffrey Epstein

