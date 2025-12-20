Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celebridades, políticos e menções ao Brasil: veja novas fotos dos arquivos do caso Epstein

Documentos têm trechos censurados e reacendem debate político envolvendo Trump

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:27

Epstein e Ghislaine Maxwell
Epstein e Ghislaine Maxwell Crédito: Divulgação

A divulgação de uma nova leva de documentos sobre o caso Jeffrey Epstein voltou a colocar o escândalo no centro do noticiário dos Estados Unidos. Os arquivos, tornados públicos nesta sexta-feira (18) pelo governo americano, reúnem mais de 300 mil páginas e incluem fotografias do bilionário ao lado de celebridades, referências ao Brasil e extensos trechos sob censura oficial.

A liberação ocorre após o Congresso dos EUA aprovar, em novembro, uma lei que obriga o Executivo a divulgar materiais da investigação. O texto foi sancionado pelo presidente Donald Trump. Mesmo assim, o Departamento de Justiça deixou claro que não tornará públicos todos os documentos na íntegra.

Entre os papéis divulgados agora há imagens de Epstein com nomes conhecidos mundialmente, como Michael Jackson, Mick Jagger e o ex-presidente Bill Clinton. Os registros não trazem informações detalhadas sobre quando ou em que circunstâncias as fotos foram feitas.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
1 de 10
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

Os arquivos também mencionam o Brasil em pelo menos duas ocasiões. Em um dos registros, há um recado de janeiro de 2005 solicitando que Epstein ligasse para o novo número de telefone de uma mulher, com o assunto “Brasil”. A identificação de quem deixou a mensagem aparece censurada.

Em outro documento, uma anotação manuscrita relata que uma mulher - cujo nome foi ocultado - teria sido fotografada sem saber. Segundo o texto, ela teria viajado ao Brasil aos 18 anos e retornado aos Estados Unidos dois anos depois.

O vice-procurador-geral Todd Blanche afirmou à Fox News que a divulgação será gradual. “Prevejo que divulgaremos mais documentos nas próximas semanas, então hoje algumas centenas de milhares e, nas próximas semanas, espero que mais algumas centenas de milhares”, disse.

O Departamento de Justiça informou anteriormente que parte do material permanecerá sob sigilo por envolver investigações ainda em curso ou por conter informações sensíveis, incluindo dados pessoais de vítimas de tráfico sexual. A legislação autoriza a ocultação desses dados, mas impede cortes motivados por “constrangimento, dano à reputação ou sensibilidade política”.

Epstein foi acusado de abusar sexualmente de mais de 250 meninas menores de idade e de comandar uma rede de exploração sexual com ramificações internacionais. O caso voltou a ganhar força em 2025 diante das idas e vindas de Trump sobre a liberação dos arquivos.

Em novembro, o Congresso já havia divulgado mensagens que sugerem que o então presidente tinha conhecimento da conduta do bilionário. Em um e-mail de 2018, Epstein escreveu que Trump “passou horas” em sua casa com uma das vítimas. Epstein e Trump mantiveram amizade entre os anos 1990 e o início dos anos 2000. O bilionário foi preso em julho de 2019 e, segundo as autoridades, tirou a própria vida um mês depois, dentro da prisão.

Pressão política e mudança de discurso

Durante a campanha presidencial de 2024, Trump prometeu reiteradas vezes que tornaria públicos os arquivos secretos do caso caso voltasse à Casa Branca. Em entrevistas, chegou a dizer ser “muito estranho” que a suposta lista de clientes de Epstein nunca tivesse sido divulgada.

Em fevereiro deste ano, o governo liberou parte dos documentos. À época, a procuradora-geral Pam Bondi afirmou que uma lista de clientes estava “em sua mesa para ser revisada”. Posteriormente, porém, o Departamento de Justiça declarou não ter encontrado provas da existência desse documento.

A posição frustrou apoiadores do presidente, muitos deles adeptos de teorias da conspiração relacionadas ao caso — algumas reforçadas pelo próprio Trump. Desde então, o presidente passou a minimizar o tema e chegou a chamar de “idiota” quem ainda demonstrava interesse pelo assunto.

A mudança de tom intensificou a pressão da oposição democrata e também de integrantes do Partido Republicano para que todos os arquivos fossem tornados públicos. Nos últimos meses, Trump passou a classificar o movimento como uma “farsa” criada para desviar o foco de debates como o orçamento federal.

Apesar de tentativas da Casa Branca e da liderança republicana para barrar a proposta no Congresso, o projeto alcançou o número mínimo de assinaturas em 12 de novembro, inclusive com apoio de parlamentares do partido do presidente. Três dias depois, Trump mudou novamente de posição e passou a defender a aprovação do texto, afirmando que os republicanos “não tinham nada a esconder”.

Leia mais

Imagem - E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

Imagem - Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

Imagem - Trump foi avisado que seu nome aparecia em arquivos de Epstein, diz jornal

Trump foi avisado que seu nome aparecia em arquivos de Epstein, diz jornal

E-mails citam Trump

Em 12 de novembro, o Congresso já havia divulgado mais de 20 mil páginas da investigação. Grande parte do material reúne e-mails trocados por Epstein com familiares e pessoas próximas.

Em uma mensagem de janeiro de 2019, o bilionário escreveu que Trump “sabia sobre as garotas”. No mesmo e-mail, aparece o nome de uma vítima - censurado - e uma referência a Mar-a-Lago, o resort do presidente na Flórida.

Outro e-mail, de 2011, enviado a Ghislaine Maxwell, parceira e confidente de Epstein, menciona Trump de forma indireta. “Quero que você perceba que o cachorro que não latiu é Trump”, escreveu. Em seguida, afirmou que uma das vítimas “passou horas na minha casa com ele… e ele nunca foi mencionado uma única vez”.

Há ainda registros em que Epstein pondera como deveria responder à imprensa sobre sua relação com Trump, que à época começava a se projetar nacionalmente na política.

O presidente classificou a controvérsia em torno das mensagens como uma “armadilha” da oposição. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que os documentos mostram que Trump “não fez nada de errado”.

Tags:

Jeffrey Epstein

Mais recentes

Imagem - Mulher quebra os dois pés após salto alto se partir

Mulher quebra os dois pés após salto alto se partir
Imagem - Queda de avião nos EUA mata piloto ícone da Nascar, mulher e filhos

Queda de avião nos EUA mata piloto ícone da Nascar, mulher e filhos
Imagem - Ex-diretor de faculdade de Medicina é condenado após vender restos humanos no Facebook

Ex-diretor de faculdade de Medicina é condenado após vender restos humanos no Facebook

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da 'ligação muda': como criminosos usam silêncio e IA para enganar vítimas
01

Golpe da 'ligação muda': como criminosos usam silêncio e IA para enganar vítimas

Imagem - Cantor Leonardo confessa que não tem mais paciência para sexo: ‘Parecia um infarto’
02

Cantor Leonardo confessa que não tem mais paciência para sexo: ‘Parecia um infarto’

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
03

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal