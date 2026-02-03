Mãe de apresentadora de TV é sequestrada dentro de casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:59
A apresentadora Savannah Guthrie, âncora do programa Today Show, da NBC, não apareceu na edição desta segunda-feira (2) em Nova York após o desaparecimento de sua mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos, no estado do Arizona. Em comunicado exibido por colegas da emissora, a jornalista afirmou: "Neste momento, nosso foco continua sendo o retorno seguro de nossa querida mãe".
Nancy foi vista pela última vez na noite de sábado (31), em sua residência, durante uma visita dos filhos. O desaparecimento só foi comunicado à polícia na tarde de domingo (1º). Desde então, equipes de segurança passaram a investigar o caso e realizam buscas na região.
Mãe de apresentadora está desaparecida
De acordo com o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, as circunstâncias e a cena na casa indicam que a idosa foi levada contra a própria vontade. Em entrevista à CBS News, ele afirmou: "Acreditamos 100% neste momento que ela não poderia ter saído daquela casa por conta própria". O oficial reforçou: "Acredito que ela foi sequestrada, sim. Ela não saiu de lá andando. Ela não foi por vontade própria. Não acreditamos nisso".
A polícia informou ainda que Nancy possui mobilidade reduzida, o que tornaria improvável uma saída sem ajuda. Outro fator que preocupa familiares é a necessidade de uso diário de medicamentos. A interrupção pode colocar a vida da idosa em risco.
O xerife também descartou qualquer relação do caso com problemas cognitivos da idosa. Segundo ele, "Isso não tem nada a ver com demência, ela está lúcida. A família quer que todos saibam que ela não é alguém que simplesmente desapareceu".