Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cirurgião de famosos é condenado após bilionário morrer em cirurgia para aumento do pênis

Médico terá que cumprir 1 ano e 3 meses de prisão e está proibido de voltar a exercer a medicina

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:22

Cirurgião é condenado após bilionário morrer em cirurgia para aumento do pênis
Cirurgião é condenado após bilionário morrer em cirurgia para aumento do pênis Crédito: Reprodução

Um cirurgião famoso por atender ricos e celebridades foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão e proibido de exercer a medicina após a morte de um bilionário submetido a um procedimento para aumento do pênis. A morte ocorreu quando Guy H., como o médico é conhecido, fazia um procedimento de aumento peniano no negociante de diamantes belga-israelense Ehud Arye Laniado, que tinha 65 anos, na clínica estética Saint-Honoré-Ponthieu, em Paris (França).

A morte ocorreu em março de 2019, mas a sentença da condenação só saiu após um longo processo, finalizado nessa quarta-feira (28). O médico tratava o negociante de diamantes de duas a quatro vezes por ano, em procedimentos que custavam dezenas de milhares de euros. Porém, durante o último procedimento, que foi realizado fora do horário comercial, o bilionário acabou sofrendo uma parada cardíaca e morrendo.

Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio culposo, mas as investigações se voltaram para omissão de socorro, crimes relacionados a drogas e exercício ilegal da medicina. O médico que ajudava Guy H. na cirurgia também foi condenado a 12 meses de prisão, mas a pena foi suspensa. Ele também foi banido de exercer a medicina.

"Quando os investigadores analisaram a causa da morte, a injeção no pênis foi rapidamente descartada. A questão que permaneceu foi por que o cirurgião fez um primeiro pedido de ajuda às 20h, antes de um segundo telefonema, desta vez para o corpo de bombeiros, duas horas depois", disse uma fonte ao jornal "Le Parisien". 

Os réus alegaram inicialmente que o primeiro telefonema foi feito devido ao "comportamento irritado" de Ehud e à sua insistência em receber as injeções, apesar de se queixar de dores abdominais. "É fácil dizer em retrospectiva que o ataque cardíaco começou ali, mas, como o paciente tinha uma úlcera, era impossível considerar um problema cardíaco, e os serviços de emergência não teriam sido acionados para um problema tão pequeno", acrescentou a fonte.

Um médico parisiense disse ao jornal, sob anonimato, que a morte não foi uma surpresa. "Esse caso não surpreende ninguém. Nesses altos escalões da cirurgia plástica, eles frequentemente flexibilizam as regras", declarou. O advogado de Guy H., Martin Reynaud, tenou minimizar o episódio durante o julgamento: "Esse incidente cardíaco poderia ter acontecido em qualquer lugar, até mesmo numa pizzaria. O pizzaiolo teria sido processado nesse caso?"

Mais recentes

Imagem - Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto

Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto
Imagem - Asteroide com tamanho de prédio de 20 andares pode atingir a Lua e impactar na Terra; entenda

Asteroide com tamanho de prédio de 20 andares pode atingir a Lua e impactar na Terra; entenda
Imagem - Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional

Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional

MAIS LIDAS

Imagem - O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas
01

O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas

Imagem - Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam
02

Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
03

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
04

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra