Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Asteroide com tamanho de prédio de 20 andares pode atingir a Lua e impactar na Terra; entenda

Impacto pode abrir cratera de até um quilômetro de largura, liberando uma energia comparável à de milhões de toneladas de explosivos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:38

Asteroide com tamanho de prédio de 20 andares pode atingir a Lua e impactar na Terra
Asteroide com tamanho de prédio de 20 andares pode atingir a Lua e impactar na Terra Crédito: Reprodução

Com altura equivalente a um prédio de 20 andares e cerca de 60 metros de diâmetro, o 2024 YR4 integra o grupo de asteroides que passam relativamente perto da Terra, o que o mantém como alvo constante de atenção de astrônomos. Cálculos mais recentes, divulgados nessa terça-feira (27) pela revista científica Universe Today, indicam que há uma pequena possibilidade, estimada em cerca de 4%, de colisão com a Lua em dezembro de 2032. No entanto, o asteroide descoberto no fim de 2024 não oferece risco ao planeta Terra.

A órbita do 2024 YR4 cruza a região por onde transitam a Terra e a Lua. Em algumas simulações, o trajeto do asteroide fica alinhado com o do satélite natural, o que abre a chance de impacto, mesmo que remota. Por esse motivo, o corpo celeste segue sendo monitorado por agências espaciais e observatórios ao redor do mundo, de acordo com informações de agências internacionais.

Asteróide Psyche 16

Asteróide Psyche 16 por Reprodução
Asteróide Psyche 16 por Reprodução
Asteróide Psyche 16 por Reprodução
Asteróide Psyche 16 por Reprodução
Asteróide Psyche 16 por Reprodução
Asteróide Psyche 16 por Reprodução
Asteróide Psyche 16 por Reprodução
1 de 7
Asteróide Psyche 16 por Reprodução

Pesquisadores ligados à Agência Espacial Europeia afirmam que a probabilidade é baixa, porém, suficiente para manter o alerta científico. Observações mais precisas estão previstas a partir de 2028, quando o asteroide voltará a ficar visível com maior clareza para telescópios instalados na Terra.

Caso a colisão com a Lua venha a acontecer, os efeitos seriam significativos apenas no satélite. Os cientistas estimam que o impacto poderia abrir uma cratera de até um quilômetro de largura, liberando uma energia comparável à de milhões de toneladas de explosivos. Não haveria qualquer consequência direta para a Terra, embora um clarão breve pudesse ser observado por telescópios — e possivelmente até por astrônomos amadores.

Parte do material lançado pelo choque se transformaria em poeira espacial. Uma fração mínima poderia alcançar o entorno da Terra na forma de meteoritos microscópicos, sem oferecer risco à população. Apesar de não representar ameaça, a hipótese de impacto é vista como uma oportunidade rara para a ciência. Hoje, crateras lunares são analisadas apenas como registros do passado. A observação de uma colisão desse porte em tempo real permitiria compreender melhor como essas estruturas se formam e ajudaria a refinar modelos usados para prever impactos em outros corpos do Sistema Solar — inclusive na Terra.

Mais recentes

Imagem - Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional

Surfista brasileiro morre em acidente de moto durante viagem para competição internacional
Imagem - Mulher dá à luz no trabalho sem saber que estava grávida

Mulher dá à luz no trabalho sem saber que estava grávida
Imagem - China executa 11 pessoas ligadas a fraudes e golpes cibernéticos de Mianmar

China executa 11 pessoas ligadas a fraudes e golpes cibernéticos de Mianmar

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil
03

Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador