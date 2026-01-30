ASTROLOGIA

Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam

Fevereiro traz uma enrgia de "tudo vai dar certo", por isso, é o momento de se abrir para novas relações

Felipe Sena

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06:00

Momento é de se abrir para o amor Crédito: Reprodução | Freepik

Há quem diga que o ano só começa depois do Carnaval, sobretudo em Salvador, a capital da maior festa de rua do mundo, mas os astros mostram que algumas relações também se iniciam em fevereiro, por isso é o momento de dar uma chance ao amor.

De acordo com João Bidu, agora a cabeça organiza e o coração começa a abrir espaço para o novo, e quando se fala em amor, esse mês costuma ser cheio de encontros, conversas que evoluem e decisões que saem do “quase”. Confira a previsão cada signo:

Leão

Os leoninos entram em fevereiro com a energia e magnetismo lá em cima. O universo coloca um holofote sem pedir licença, e mesmo sem energia, as chances de iniciar uma relação crescem rápido.

A diferença é que o encanto não é apenas no flerte. Os leoninos tendem a atrair alguém que admira sua presença e quer se aproximar de verdade. Pode ser uma pessoa que já te observa, mas agora cria coragem para se declarar.

Touro

Os taurinos tem tudo para iniciar uma relação com cara de “vai dar certo”. Fevereiro favorece conexões consistentes, com calma e segurança emocional. Pode ser um romance que nasce devagar, mas cresce mais maduro.

Você pode conhecer alguém em ambientes do dia a dia, no trabalho, em uma rotina de compromisso ou até por indicação de amigos. Tudo tende a começar com conversa tranquila e sensação de conforto.

Libra

Regido por Vênus e com radar para romance, a energia favorece encontros leves e cheios de sintonia. É o tipo de mês em que um simples papo vira conexão, que vira relação.

Os librianos podem ser surpreendidos por alguém que chega com elegância e intenção. Você tende a atrair pessoas que gostam de conversar, planejar encontros e criar um clima. O romance começa bonito, mas o desafio é manter a clareza.

Escorpião

Os escorpianos têm sangue quente. Intensos, tem chance alta de começar uma relação com profundidade. Não é um romance superficial que dura duas semanas, mas uma conexão que mexe, que provoca e que faz você pensar e sentir de verdade.