Rotina estagnada? Descubra como a energia de hoje (29 de janeiro) promete mudar o mês de 3 signos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:20
A curiosidade é o motor do mundo nesta quinta-feira. Se você sentia que sua rotina estava estagnada, a Lua em Gêmeos chegou para sacudir as estruturas. Libra, este é o momento de planejar aquela viagem longa ou aquele curso de especialização que você sempre quis. O otimismo está ao seu lado e o universo diz "sim" para novos aprendizados.
Para Sagitário, o foco no outro ajuda a expandir sua própria visão de mundo. Ouvir diferentes opiniões vai te dar a direção que faltava para um projeto pessoal. Virgem também entra nessa onda, focando na expansão de conhecimento que pode gerar uma promoção ou uma nova oferta de trabalho em breve.
Não tenha medo de ser um eterno aprendiz. Leia aquele livro, inscreva-se naquele workshop ou simplesmente converse com alguém que tenha uma vividade diferente da sua. A clareza que você busca não virá do isolamento, mas sim da troca e da abertura para o novo.