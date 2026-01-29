ASTROLOGIA

Rotina estagnada? Descubra como a energia de hoje (29 de janeiro) promete mudar o mês de 3 signos

Signos podem expandir suas mentes e mudar de vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A curiosidade é o motor do mundo nesta quinta-feira. Se você sentia que sua rotina estava estagnada, a Lua em Gêmeos chegou para sacudir as estruturas. Libra, este é o momento de planejar aquela viagem longa ou aquele curso de especialização que você sempre quis. O otimismo está ao seu lado e o universo diz "sim" para novos aprendizados.



Para Sagitário, o foco no outro ajuda a expandir sua própria visão de mundo. Ouvir diferentes opiniões vai te dar a direção que faltava para um projeto pessoal. Virgem também entra nessa onda, focando na expansão de conhecimento que pode gerar uma promoção ou uma nova oferta de trabalho em breve.

