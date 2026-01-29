REALITY

Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’

Posicionamento aconteceu após confusão durante festa do líder Babu

Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:35

Participante discutiu com outras pessoas durante festa do líder Crédito: Divulgação | TV Globo

Desde que entrou no Big Brother Brasil 2026, Jonas Sulzbach tem chamado atenção na casa, sobretudo nas festas em que tem rendido vários momentos que viralizaram nas redes sociais, além dos embates com Ana Paula. Na madrugada desta quinta-feira (29), o participante se envolveu em mais uma confusão.

Desta vez o alvo da intriga foi Marcelo, que discutiu com o modelo durante a festa do líder Babu no BBB 26. O desentendimento começou após Maxiane e Marcelo fazerem uma brincadeira na pista de dança, com ele deitado e várias mulheres por cima. No entanto, Marcelo não gostou da proposta e afirmou que Maxiane deveria chamar Jonas para participar.

Ao ser convidado, Jonas negou e explicou que a situação ultrapassava os limites de uma simples brincadeira, afirmando que se sentiria “objetificado”. Exaltados, a discordância virou um bate-boca.

Marcelo disse que Jonas não havia entendido a brincadeira e o acusou de falar mal dele pelas costas durante uma conversa com Sarah Andrade. Jonas deixou claro que a recusa estava ligada a um trauma pessoal. “Não resumido ao meu corpo”, desabafou.

Assim, Jonas decidiu deixar a festa, mas a tensão continuou com uma discussão no banheiro da casa. Samira tentou acalmá-lo, mas acabou reclamando da postura do brother, afirmando que ele foi grosseiro. “Você falou alguma coisa para mim? Fale, porque você foi mega grosso comigo”, disse a sister.

Por fim, Jonas rebateu e chegou a cogitar sair do programa. “Que horas eu fui grosso com você? Me dá um vômito amanhã e está tudo certo. Não fui nada grosso. Na boa, dá vontade de pegar esse botão, apertar e ir embora para a minha casa”, disparou.

Nesta semana, Jonas chegou a chorar enquanto estava deitado no quarto, e disse que não quer “apenas parecer um rostinho bonito”, mas entregar conteúdo e mostrar que é mais do que aparência.