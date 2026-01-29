Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’

Posicionamento aconteceu após confusão durante festa do líder Babu

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:35

Participante discutiu com outras pessoas durante festa do líder
Participante discutiu com outras pessoas durante festa do líder Crédito: Divulgação | TV Globo

Desde que entrou no Big Brother Brasil 2026, Jonas Sulzbach tem chamado atenção na casa, sobretudo nas festas em que tem rendido vários momentos que viralizaram nas redes sociais, além dos embates com Ana Paula. Na madrugada desta quinta-feira (29), o participante se envolveu em mais uma confusão.

Desta vez o alvo da intriga foi Marcelo, que discutiu com o modelo durante a festa do líder Babu no BBB 26. O desentendimento começou após Maxiane e Marcelo fazerem uma brincadeira na pista de dança, com ele deitado e várias mulheres por cima. No entanto, Marcelo não gostou da proposta e afirmou que Maxiane deveria chamar Jonas para participar.

Jonas Sulzbach

BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Divulgação
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
1 de 28
BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

Imagem - Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Imagem - Relembre ex-participantes do Big Brother Brasil que já morreram

Relembre ex-participantes do Big Brother Brasil que já morreram

Ao ser convidado, Jonas negou e explicou que a situação ultrapassava os limites de uma simples brincadeira, afirmando que se sentiria “objetificado”. Exaltados, a discordância virou um bate-boca.

Marcelo disse que Jonas não havia entendido a brincadeira e o acusou de falar mal dele pelas costas durante uma conversa com Sarah Andrade. Jonas deixou claro que a recusa estava ligada a um trauma pessoal. “Não resumido ao meu corpo”, desabafou.

Assim, Jonas decidiu deixar a festa, mas a tensão continuou com uma discussão no banheiro da casa. Samira tentou acalmá-lo, mas acabou reclamando da postura do brother, afirmando que ele foi grosseiro. “Você falou alguma coisa para mim? Fale, porque você foi mega grosso comigo”, disse a sister.

Por fim, Jonas rebateu e chegou a cogitar sair do programa. “Que horas eu fui grosso com você? Me dá um vômito amanhã e está tudo certo. Não fui nada grosso. Na boa, dá vontade de pegar esse botão, apertar e ir embora para a minha casa”, disparou.

Nesta semana, Jonas chegou a chorar enquanto estava deitado no quarto, e disse que não quer “apenas parecer um rostinho bonito”, mas entregar conteúdo e mostrar que é mais do que aparência.

Vale lembrar também que durante a festa do líder, Maxiane sensualizou para Jonas, a quem tinha beijado em outra festa na casa, dançando até o chão. O momento viralizou nas redes sociais e gerou várias críticas. “Nota dó”, escreveu uma internauta. “Que vergonha”, opinou outra. “Passando vergonha só pra agradar macho”, comentou outra pessoa.

Tags:

big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (30): A Foice pede cortes rápidos e decisões sem adiamento

Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (30): A Foice pede cortes rápidos e decisões sem adiamento
Imagem - Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026

Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026
Imagem - Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)
01

Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)

Imagem - Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’
02

Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
03

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)
04

Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)