Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Com a vitória da cearense Renata no BBB 25, o mapa dos milionários mudou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:17

BBB 26 estreia em janeiro Crédito: Reprodução

O BBB 26 mal começou e a pergunta que não quer calar é: de onde virá o próximo milionário? Se você é do tipo que acredita em estatística ou que torce pelo "conterrâneo", o histórico do reality revela dados curiosos sobre quais regiões têm mais sorte, ou estratégia, na hora de conquistar o público.



No ano passado, a história foi escrita pela cearense Renata. Ao faturar o prêmio de R$ 2,72 milhões, ela não apenas encheu o bolso, mas também colocou o Ceará pela primeira vez na galeria de campeões do programa. Mas, afinal, como está o placar geral por estado?

Se o assunto é vitória, o estado de São Paulo ainda é o grande bicho-papão do reality. Até agora, sete paulistas já levaram o prêmio máximo para casa, consolidando o estado como a maior fábrica de campeões da história do programa.

Logo atrás, a disputa é acirrada: Rio de Janeiro e Bahia aparecem empatados, cada um com três representantes que subiram no lugar mais alto do pódio.

O equilíbrio segue no "meio da tabela". Estados como Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná já sentiram o gostinho da vitória duas vezes cada. Já na região Norte, o Acre segue como o representante solitário com um título conquistado, provando que o tamanho da torcida nem sempre depende do tamanho do estado.

Todos os campeões do Big Brother Brasil 1 de 24

Confira como está a divisão de campeões por estado:

São Paulo: 7 campeões

Rio de Janeiro: 3 campeões

Bahia: 3 campeões

Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná: 2 campeões cada

Ceará, Acre, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Pernambuco: 1 campeão cada