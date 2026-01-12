Acesse sua conta
Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Com a vitória da cearense Renata no BBB 25, o mapa dos milionários mudou

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:17

BBB 26 estreia em janeiro
BBB 26 estreia em janeiro Crédito: Reprodução

O BBB 26 mal começou e a pergunta que não quer calar é: de onde virá o próximo milionário? Se você é do tipo que acredita em estatística ou que torce pelo "conterrâneo", o histórico do reality revela dados curiosos sobre quais regiões têm mais sorte, ou estratégia, na hora de conquistar o público.

No ano passado, a história foi escrita pela cearense Renata. Ao faturar o prêmio de R$ 2,72 milhões, ela não apenas encheu o bolso, mas também colocou o Ceará pela primeira vez na galeria de campeões do programa. Mas, afinal, como está o placar geral por estado?

Se o assunto é vitória, o estado de São Paulo ainda é o grande bicho-papão do reality. Até agora, sete paulistas já levaram o prêmio máximo para casa, consolidando o estado como a maior fábrica de campeões da história do programa.

Logo atrás, a disputa é acirrada: Rio de Janeiro e Bahia aparecem empatados, cada um com três representantes que subiram no lugar mais alto do pódio. 

O equilíbrio segue no "meio da tabela". Estados como Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná já sentiram o gostinho da vitória duas vezes cada. Já na região Norte, o Acre segue como o representante solitário com um título conquistado, provando que o tamanho da torcida nem sempre depende do tamanho do estado.

Todos os campeões do Big Brother Brasil

Bambam (BBB1) por Reprodução
Rodrigo Cowboy (BBB2) por Reprodução
Dhomini Ferreira (BBB3) por Reprodução
Jean Wyllys (BBB5) por Reprodução
Mara Viana (BBB6) por Reprodução
Diego Alemão (BBB7) por Reprodução
Rafinha (BBB8) por Reprodução
Max Porto (BBB9) por Reprodução
Marcelo Dourado (BBB10) por Reprodução
Maria Melilo (BBB11) por Reprodução
Fael Cordeiro (BBB12) por Reprodução
Fernanda Keulla (BBB13) por Reprodução
Vanessa Mesquita (BBB14) por Reprodução
Cézar Lima (BBB15) por Reprodução
Munik Nunes (BBB16) por Reprodução
Emily Araújo (BBB17) por Reprodução
Gleici Damasceno (BBB18) por Reprodução
Paula von Sperling (BBB19) por Reprodução
Thelma Assis (BBB20) por Reprodução
Juliette (BBB21) por Reprodução
Arthur Aguiar (BBB22) por Reprodução
Amanda (BBB23) por Reprodução
Davi Brito (BBB24) por Reprodução
Renata Saldanha (BBB25) por Reprodução
1 de 24
Bambam (BBB1) por Reprodução

  • Confira como está a divisão de campeões por estado:

  • São Paulo: 7 campeões
  • Rio de Janeiro: 3 campeões
  • Bahia: 3 campeões
  • Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná: 2 campeões cada
  • Ceará, Acre, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Pernambuco: 1 campeão cada

E aí, será que em 2026 teremos um estado inédito no topo ou São Paulo vai ampliar ainda mais essa vantagem?

