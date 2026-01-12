Ranking dos campeões: Saiba qual estado mais venceu o Big Brother Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:17
No ano passado, a história foi escrita pela cearense Renata. Ao faturar o prêmio de R$ 2,72 milhões, ela não apenas encheu o bolso, mas também colocou o Ceará pela primeira vez na galeria de campeões do programa. Mas, afinal, como está o placar geral por estado?
Se o assunto é vitória, o estado de São Paulo ainda é o grande bicho-papão do reality. Até agora, sete paulistas já levaram o prêmio máximo para casa, consolidando o estado como a maior fábrica de campeões da história do programa.
Logo atrás, a disputa é acirrada: Rio de Janeiro e Bahia aparecem empatados, cada um com três representantes que subiram no lugar mais alto do pódio.
O equilíbrio segue no "meio da tabela". Estados como Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná já sentiram o gostinho da vitória duas vezes cada. Já na região Norte, o Acre segue como o representante solitário com um título conquistado, provando que o tamanho da torcida nem sempre depende do tamanho do estado.
Todos os campeões do Big Brother Brasil
E aí, será que em 2026 teremos um estado inédito no topo ou São Paulo vai ampliar ainda mais essa vantagem?