BBB 26

Ex-jogador e baiano: Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26

Ídolo do Corinthians e Palmeiras, o "Capetinha" traz histórico de títulos mundiais e personalidade forte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:50

Edílson Capetinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O BBB 26 acaba de ganhar um participante que não tem medo de "jogo pesado". O ex-jogador Edílson Capetinha foi confirmado no grupo Camarote e promete levar para a casa a mesma irreverência que o consagrou nos gramados. Aos 55 anos, o baiano, que já foi comentarista da Band e da Jovem Pan, troca os holofotes do esporte pelo desafio do confinamento 24 horas.

Dono de um currículo invejável, Edílson é Pentacampeão Mundial (2002) e coleciona títulos por gigantes como Corinthians e Palmeiras. Mas não é só de gols que vive sua fama: o apelido "Capetinha" reflete seu estilo provocador e sem filtros, garantindo que ele não vai fugir de nenhuma "DR" ou polêmica dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Fora dos campos, Edílson nunca foi de esconder o que pensa. Como comentarista esportivo, ficou conhecido por frases de efeito e por sua confiança inabalável, chegando a brincar que, com sua taça da Copa no currículo, jogou mais que astros como Messi e Cristiano Ronaldo. No BBB, essa autoestima e o jeito direto de falar devem ser combustíveis para o jogo.

O baiano, natural de Salvador, também traz uma bagagem de vida que promete conectar com o público. De uma infância simples, onde precisou de bolsas para treinar futebol, ele chegou ao topo do mundo. Essa malandragem saudável e a experiência de quem já viveu em vestiários lotados de estrelas podem ser suas maiores armas na hora de montar estratégias e alianças.

Edílson Capetinha 1 de 5