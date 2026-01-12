Acesse sua conta
Ex-jogador e baiano: Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26

Ídolo do Corinthians e Palmeiras, o "Capetinha" traz histórico de títulos mundiais e personalidade forte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:50

Edílson Capetinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O BBB 26 acaba de ganhar um participante que não tem medo de "jogo pesado". O ex-jogador Edílson Capetinha foi confirmado no grupo Camarote e promete levar para a casa a mesma irreverência que o consagrou nos gramados. Aos 55 anos, o baiano, que já foi comentarista da Band e da Jovem Pan, troca os holofotes do esporte pelo desafio do confinamento 24 horas.

Dono de um currículo invejável, Edílson é Pentacampeão Mundial (2002) e coleciona títulos por gigantes como Corinthians e Palmeiras. Mas não é só de gols que vive sua fama: o apelido "Capetinha" reflete seu estilo provocador e sem filtros, garantindo que ele não vai fugir de nenhuma "DR" ou polêmica dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Fora dos campos, Edílson nunca foi de esconder o que pensa. Como comentarista esportivo, ficou conhecido por frases de efeito e por sua confiança inabalável, chegando a brincar que, com sua taça da Copa no currículo, jogou mais que astros como Messi e Cristiano Ronaldo. No BBB, essa autoestima e o jeito direto de falar devem ser combustíveis para o jogo.

O baiano, natural de Salvador, também traz uma bagagem de vida que promete conectar com o público. De uma infância simples, onde precisou de bolsas para treinar futebol, ele chegou ao topo do mundo. Essa malandragem saudável e a experiência de quem já viveu em vestiários lotados de estrelas podem ser suas maiores armas na hora de montar estratégias e alianças.

Edílson Capetinha

Edílson Capetinha
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Edilson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução

Ex-jogador Edílson Capetinha é um dos nomes do Camarote no BBB 26, diz página

Ex-Vitória, Edílson Capetinha vaza nova camisa do Corinthians

Justiça ordena arrombamento e posse de imóvel de Edílson Capetinha

Edilson Capetinha vira especialista em bitcoin

Polêmico nos comentários, Edilson Capetinha deixa a Band

A confirmação de Edílson põe fim às especulações que começaram após um "deslize" nas redes sociais, quando um ex-dirigente acabou vazando sua participação. Agora, resta ao público observar se o craque das embaixadinhas vai manter o drible em dia na hora de encarar o Paredão ou se o temperamento explosivo vai falar mais alto nas discussões da xepa. Uma coisa é certa: com o Capetinha em campo, o entretenimento está garantido.

