CONFUSÃO

Ex-Vitória, Edílson Capetinha vaza nova camisa do Corinthians

A foto com Edílson corresponde com as imagens vazadas do uniforme no fim de março

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 17:59

Edílson "vazou" a nova camisa do Corinthians Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-atacante do Vitória Edílson Capetinha "vazou" a nova camisa um do Corinthians. Uma foto do pentacampeão mundial com o uniforme foi publicada na internet e compartilhada nas redes sociais, antes da divulgação por parte do clube da Nike, a fornecedora de material esportivo. >

A foto com Edílson corresponde com as imagens vazadas no fim de março. O atacante é um dos garoto-propaganda do lançamento, que vai reunir campeões mundiais de 2000 e nomes do atual elenco masculino e feminino.>