EXPOSIÇÃO

Noiva do ex-presidente da CBF curte piscina de topless e fio-dental

Ex-Zorra Total é noiva de Marco Polo Del Nero, de 84 anos

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 17:38

Clara Brasil e o noivo, Marco Polo Del Nero Crédito: Reprodução/Instagram

Clara Brasil, de 32 anos de idade e noiva do empresário Marco Polo Del Nero, de 84 anos, ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), usou as redes sociais para publicar um vídeo exibindo o corpo em um dia de piscina. De fio-dental e sem a parte de cima do biquíni, ela compartilhou ou registro topless para falar de sua saudade do calor. As informações são da revista Quem.>

"Não é #TBT mas já estou com saudades do verão", escreveu. Um dos mais recentes registros do casal foi em fevereiro, quando os dois curtiram a piscina em clima de romance. >