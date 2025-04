'FARRA DOS 49'

Hotel cinco estrelas, primeira classe e Gilberto Gil: CBF gastou R$ 3 milhões com convidados na Copa do Mundo, diz revista

Segundo a Piauí, presidente da entidade levou 49 pessoas para o Catar, incluindo o cantor e três jornalistas da Bahia

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de abril de 2025 às 15:32

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) gastou cerca de R$ 3 milhões para levar uma comitiva de 49 convidados para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. É o que aponta uma reportagem da revista Piauí, que traz graves denúncias contra o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Segundo o veículo, o cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora, estavam entre as personalidades que viajaram à convite da CBF.>

A matéria afirma que os 49 convidados usufruíram de várias mordomias durante três semanas em que a Seleção Brasileira esteve viva no Mundial, com direito a hotel cinco estrelas e ingresso para assistir às partidas. Muitos tiveram atendimento vip na chegada ao Aeroporto Internacional de Doha, alguns voaram de primeira classe e pelo menos um ganhou cartão corporativo para gastar livremente até 500 dólares por dia (2,5 mil reais). Nenhum deles, porém, tinha relação direta com a CBF ou qualquer outra federação estadual.>

De acordo com a Piauí, além de Gilberto e Flora Gil, fizeram parte da comitiva dos 49 nomes como a socialite Lilibeth Monteiro de Carvalho, o empresário pernambucano Diogo Monteiro Lima, o estilista Ricardo Almeida, o ex-cinegrafista da Globo, José Carlos Cruz da Silva, conhecido como Mosca, e três jornalistas da Bahia, todos amigos do presidente da CBF.>

A prática de convidar pessoas sem ligação com futebol para turnês no exterior não é nova, mas, segundo funcionários ouvidos pela revista, a farra no Catar foi longe demais e passou dos limites.>