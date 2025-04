AUMENTO DE 330%

CBF: Salários de presidentes de federações estaduais sobem de R$ 50 mil para R$ 215 mil

O aumento de 330% se refere ao período de gestão de Ednaldo Rodrigues até 2030, segundo a revista Piauí

Em sua gestão, a CBF tem registrado uma planilha de gastos inglada, com um aumento chocante no salário dos presidentes das 27 federações estaduais. Vale ressaltar que os mesmos já recebiam duas "mesadas", sendo uma da CBF, e uma paga diretamente pelo próprio Ednaldo.>

Fechadas com o atual presidente, as federações nem mesmo compareceram a reuniões com Ronaldo Fenômeno, ex-jogador que tentou concorrer à presidência, mas acabou removendo sua candidatura por falta de apoio das federações. A situação chegou a um ponto em que seria impossível eleger Ronaldo, resultando na eleição unânime de Ednaldo. Desde 1989, nenhuma disputa eleitoral da CBF conta com mais de um candidato.>