FIM DA LINHA

CBF decide demitir Dorival Júnior da Seleção Brasileira, crava site

Anúncio oficial deve ser feito após reunião do treinador com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2025 às 13:21

Dorival Júnior em entrevista coletiva da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A passagem de Dorival Júnior pela Seleção Brasileira está encerrada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou pela demissão do treinador, e prepara seu desligamento. A decisão será oficializada na tarde desta sexta-feira (28), em conversa com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, no Rio de Janeiro. >

A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, em coluna publicada no site Uol. De acordo com o portal, a reunião com Ednaldo na sede da CBF servirá para "entender as questões do trabalho". O cenário de reversão do quadro é difícil, e o encontro deve realmente selar sua saída. Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano também estará presente.>

O treinador de 62 anos foi anunciado como substituto de Fernando Diniz em 10 de janeiro de 2024. O desempenho da equipe e os resultados, porém, não vinham sendo satisfatórios. O aproveitamento é modesto, de 58,3%, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas, além de 25 gols marcados e 17 sofridos.>

Na única competição que Dorival disputou valendo taça, o Brasil foi mal. Na Copa América de 2024, a equipe avançou às quartas de final com apenas cinco pontos em três jogos na fase de grupos. Mas caiu após empate com o Uruguai por 0x0 no tempo normal e derrota nos pênaltis. Vale lembrar que, naquela partida, a Amarelinha teve um a mais em campo por 20 minutos após a expulsão de Nández.>

Nas Eliminatórias, a Seleção é a 4ª colocada, com 21 pontos. São 10 pontos a menos do que a líder Argentina, já classificada para a Copa do Mundo de 2026.>