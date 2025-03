DETONOU

Pentacampeão mundial esculacha Brasil após goleada para a Argentina: 'Me sinto envergonhado'

Denílson fez duras críticas depois da derrota da Seleção nas Eliminatórias da Copa

Denílson detonou a Seleção Brasileira após a vergonhosa derrota para a Argentina, por 4x1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Comentarista na TV Globo, o pentacampeão mundial fez duras críticas ao vivo e disse se sentir "envergonhado" com a atuação da equipe nacional no Monumental, em Buenos Aires.>