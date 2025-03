'PORRADA NELES'

Jogadores da Argentina 'fofocaram' sobre fala polêmica de Raphinha em grupo no WhatsApp

Revelação foi feita pelo volante Leandro Paredes

As provocações de Raphinha antes do jogo contra a Argentina seguem causando polêmica. Após a vexatória goleada sofrida pelo Brasil por 4x1, pelas Eliminatórias da Copa, o volante Leandro Paredes revelou que os jogadores da Albiceleste 'fofocaram' sobre as declarações do atacante do Barcelona em um grupo de WhatsApp.>