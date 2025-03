'NO CAMPO E FORA SE TIVER QUE SER'

Raphinha polemiza e declara guerra contra Argentina: 'Porrada neles'

Clássico será disputado nesta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:43

Raphinha em entrevista à Romário TV Crédito: Reprodução

O atacante Raphinha colocou ainda mais lenha na fogueira antes do clássico do Brasil contra a Argentina. A Seleção não vence a maior rival há quase seis anos, um jejum que incomoda os torcedores e os jogadores. Em entrevista ao ex-jogador Romário, o astro do Barcelona não fugiu de uma aspa polêmica e declarou guerra.>

"Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles?", perguntou Romário. "Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!", respondeu Raphinha. "Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são f...", completou o Baixinho.>

"Porrada deles", reforçou Raphinha. "Para finalizar: vai fazer a p... do gol contra a Argentina?", perguntou Romário. "Vou. Com tudo", finalizou o atual camisa 11 do Brasil.>

