Que gafe! Thiago Nigro gera climão após dizer que Massa 'correu muito' com Senna

Felipe Massa tinha apenas 13 anos quando o tricampeão mundial da Fórmula 1 morreu, em 1994

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2025 às 10:11

Felipe Massa participou de podcast com Thiago Nigro Crédito: Reprodução

Thiago Nigro viralizou nas redes sociais após protagonizar uma enorme gafe durante entrevista com Felipe Massa em seu podcast, o PrimoCast. Em um momento da conversa, o coach e influenciador digital disse que o ex-piloto da Fórmula 1 "correu muito" com Ayrton Senna, tricampeão da categoria. Mas, na verdade, os dois brasileiros nunca estiveram ao mesmo tempo no esporte.>

Nascido em 25 de abril de 1981, Massa havia acabado de completar 13 anos quando Senna morreu, em um trágico acidente no circuito de Ímola, na Itália, em 1º de maio de 1994. "Você correu, não na mesma equipe, mas correu muito com o Ayrton Senna também, né?", disse Nigro, conhecido como o 'Primo Rico';>

A pergunta foi interrompida com repetidos "não" de Massa e outros participantes da conversa. Um dos apresentadores destacou que o empresário teria confundido Massa com Rubens Barrichello. "O acidente que você viu foi o do Rubinho, o do Massa foi bem pra frente", explicou.>

Rubinho sofreu um acidente em Ímola dois dias antes da morte de Senna, no mesmo circuito. Seu carro capotou várias vezes, o que rendeu uma série de lesões para o piloto. Já Massa entrou na Fórmula 1 apenas em 2002. Ele teve um acidente marcante em 2009, no Grande Prêmio da Hungria. No episódio, ele foi atingido na cabeça por uma mola que se soltou do carro de Rubinho. Ele desmaiou e seu carro, que ficou desgovernado, foi até uma barreira de pneus.>