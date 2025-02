FÓRMULA 1

Verstappen pode perder nascimento do primeiro filho: 'Não sou eu quem está dando à luz'

O piloto pode não estar presente no parto devido à agenda apertada de corridas da Fórmula 1

Que um baby Verstappen está a caminho, não é novidade para nenhum fã de Fórmula 1. Mas a surpresa pode estar na possível ausência do piloto Max Verstappen no parto do próprio filho com a namorada Kelly Piquet.>