FÓRMULA 1

Treta com sogrão? Verstappen chega em evento da F1 com carro de Senna

Hamilton usou Ferrari para desembarcar em tapete vermelho

Vale citar que Verstappen é casado com Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet. O tricampeão da F1, por sua vez, tinha uma famosa desavença com Senna e protagonizou algumas brigas com o compatriota, morto em 1994.>