TRADIÇÃO

Jogador baiano volta da aposentadoria aos 49 anos para jogar com o filho

Magno Alves foi anunciado pelo Atlético Cearense e jogará a Série B do estadual ao lado do filho Pedrinho

Marina Branco

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 14:19

Magno Alves, ex-Ceará Crédito: Stephan Eilert I Ceará SC

A aposentadoria marca o final da linha para a carreira da grande maioria dos jogadores de futebol, que se despedem dos campos para encarar novos desafios. No entanto, para alguns, um novo capítulo pode ser escrito mesmo após se aposentar. É o caso de Magno Alves, baiano que aos 49 anos e já aposentado, volta aos campos para jogar com seu filho no futebol cearense.>

Já com aposentadoria tardia, aos 47 anos, o Magnata voltará aos campos defendendo o Atlético Cearense na Série B do campeonato estadual. O ex-Ceará foi anunciado na última terça-feira (18) nas redes sociais do Atlético, com a frase "Ele tá de volta".>

O grande motivador de tudo é o meio-campo do Atlético Cearense, Pedrinho, filho do craque. Com a volta, Magno disputará o resto do torneio, buscando o acesso à primeira divisão estadual com a equipe. >

Até então, o Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol não conta com o nome de Magno Alves, mas a regularização deve acontecer em breve, já que o jogador deve estrear nesta sexta-feira (21), contra o Tiradentes.>

Quem é Magno Alves?

Conhecido pelo sucesso que fez no Ceará, Magno passou pelo clube três vezes e se tornou o sexto maior artilheiro da história da equipe, marcando mais de 100 gols em 220 partidas. São mais de 20 anos nos campos, entre Atlético-MG, Caucaia, Inter de Limeira, Criciúma, Sport, Novorizontino, Atlético Tubarão, Floresta-CE, Atlético-BA e Barcelona de Ilhéus. >