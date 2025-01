LONGEVIDADE

Treinador de futebol mais velho do Brasil deve se aposentar em 2025; saiba quem é

Aderbal Lana, de 78 anos, é o técnico com mais títulos estaduais do futebol brasileiro

O técnico com mais títulos estaduais do futebol brasileiro está chegando ao fim de sua carreira no esporte. Aderbal Lana, de 78 anos, anunciou que 2025 vai marcar sua última temporada à frente de um clube de futebol. A revelação ocorreu nesta segunda-feira (13), durante apresentação do treinador no Amazonas, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano.

O treinador mineiro, radicado no Amazonas, é o técnico com mais títulos estaduais do Brasil. Lana levantou 10 taças do Barezão, no comando de quatro clubes: Nacional, Rio Negro, São Raimundo e Manaus. Este ano, ele volta a treinar um time da Série B do Brasileiro, que também irá disputar a Copa do Brasil e a Copa Verde. A poucos dias da estreia na temporada, Lana encara os desafios com uma certa naturalidade.