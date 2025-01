PAREDÃO

Vitória anuncia contratação de goleiro Gabriel Vasconcelos: 'Sempre quis estar aqui'

Anúncio do 10º reforço é o último dos jogadores acertados pelo Leão e que aguardavam oficialização

O goleiro Gabriel Vasconcelos é o 10º reforço a ser anunciado pelo Vitória para a temporada 2025. O anúncio do jogador ocorreu durante a noite desta segunda-feira (13), através das redes sociais do Leão. Na publicação, o clube baiano informou que o jogador assinou um vínculo até o fim de 2025.

O atleta de 32 anos passou a temporada 2024 emprestado ao Juventude, onde teve sequência e boas atuações. Ao todo, o camisa 1 disputou 46 jogos, entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão. No vídeo do anúncio do jogador, Gabriel aponta para o brasão do Vitória e diz "eu sempre quis estar aqui".