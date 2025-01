REGULARIZADOS

Reforços são inscritos no BID e já podem estrear pelo Vitória

Bruno Xavier, Ronald, Thiaguinho e Zé Marcos estão regularizados e já podem estrear com a camisa do clube baiano

Quatro dos oito reforços anunciados pelo Vitória para a temporada tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (9) e já podem estrear pelo Leão. Bruno Xavier, Ronald, Thiaguinho e Zé Marcos estão regularizados e já podem estrear com a camisa do clube baiano.